Что не так в деле покушения Фанни Каплан на Ленина

Как известно, Фанни Каплан, совершившая покушение на Ленина, была расстреляна через 4 дня после упомянутого события. Однако некоторые историки считают, что, если бы Каплан дожила до суда, то, скорее всего, оказалась бы на свободе. Подтверждение тому – процесс над правыми эсерами, членом боевого отряда которых и была Фанни Каплан.

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Покушение на Ленина и расстрел Каплан

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Как пишет в издании «История СССР» А.В. Сульдин со ссылкой на официальную версию событий, исполнительницей одного из покушений на Владимира Ленина была эсерка Фанни Каплан. Все произошло 30 августа 1918 года на территории завода Михельсона в Москве, где на очередном митинге и выступал вождь пролетариата. Каплан несколько раз выстрелила в Ленина. Тот получил 2 ранения: в плечо и шею. Однако они оказались не такими уж «смертельными». Мало того, пули решили не извлекать. Первую из них вынули из тела Владимира Ильича лишь в 1922 году, а вторую – и вовсе только после смерти. Впрочем, показаниями для операции 1922 года действительно стало ухудшавшееся самочувствие Ленина.

Была не вполне здорова и Фанни Каплан. По утверждению Адама Улама, автора книги «Большевики. Причины и последствия переворота 1917 года», Каплан могла страдать расстройством психики. После ареста террористку сразу спросили о причинах ее поступка. Но Фанни ответила: «Зачем вам это знать?». Не все в порядке было и со зрением. Однако эти обстоятельства не стали для Каплан смягчающими. Мало того, никакого следствия не было вообще. 3 сентября 1918 года Каплан попросту расстрелял комендант Кремля Павел Мальков. Мальков совершил казнь в соответствии с указанием Председателя ВЦИК Якова Свердлова. После расстрела тело Каплан поместили в бочку, облили горючим и сожгли.

Процесс над боевиками из отряда Семенова

Таким образом, многие вопросы, касавшиеся упомянутого покушения на Ленина, так и остались без ответа. По словам Николая Зеньковича, автора книги «Покушения и инсценировки», более-менее ситуация начала проясняться лишь в 1922 году на процессе партии правых эсеров, где были сделаны сенсационные разоблачения. Тогда на скамье подсудимых оказался эсер Григорий Семенов, создавший и возглавивший центральный боевой отряд. Этот отряд предназначался для совершения террористических актов в отношении большевистских лидеров. Боевик Сергеев, убивший Володарского, входил в отряд Семенова. «Семеновцами» также готовились покушения на Урицкого, Зиновьева и других деятелей. Члены отряда вынашивали планы и по устранению Ленина.

Как выяснилось, Фанни Каплан совершила покушение на вождя именно под руководством Григория Семенова. По утверждению автора издания «Советская военная разведка в Китае и хроника "китайской смуты" (1922-1929)» Михаила Алексеева, Ленина планировалось устранить именно во время митинга. Для того, чтобы не упустить подходящего случая, Семенов разделил Москву на 4 сектора, контроль над одним из них и достался Фанни Каплан. Боевик-эсер Новиков информировал Каплан о том, что 30 августа 1918 года в ее секторе, на заводе Михельсона, будет выступать Владимир Ильич. И Каплан, воспользовавшись полученными от Новикова данными, пришла на завод и произвела несколько выстрелов в Ленина. Конечно, в деле Каплан еще много неясностей, но она точно стала бы фигуранткой данного процесса, если бы была к тому моменту еще жива.

Они просто «заблуждались»

Суд над Григорием Семеновым и его соратниками трудно назвать «расправой над инакомыслящими революционерами». Как сообщает в своей книге «Деза. Четвертая власть против СССР» Виктор Кожемяко, эсер Григорий Семенов, как и его соратница Лидия Коноплева, взявшая в свое время опеку над Фанни Каплан, были приговорены к смертной казни. Однако от наказания они и еще несколько боевиков были освобождены. Верховный трибунал ВЦИК пришел к выводу, что обвиняемые «добросовестно заблуждались при совершении ими тяжких преступлений, полагая, что они борются в интересах революции». Трибунал ходатайствовал об освобождении подсудимых, уверенно заявляя, что те будут «самоотверженно бороться за Советскую власть».