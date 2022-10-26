Как СССР начал урегулирование Карибского кризиса

60 лет назад 26 октября глава СССР Никита Хрущев направил президенту США Джону Кеннеди письмо касательно урегулирования крайне напряженной политической и военной ситуации между государствами. В истории навсегда останется именно этот факт: первый шаг к дипломатическому решению в разгар Карибского кризиса (также называемого Кубинским ракетным) сделала советская сторона.

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Пас Кеннеди

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Сам по себе этот шаг не был спонтанным и волюнтаристским решением Хрущева. Вопреки образу своевольного политика, первый секретарь ЦК КПСС и председатель Совета Министров СССР нуждался в поддержке как военных, так и дипломатов. На заседании Политбюро 25 октября 1962 года Никита Хрущев прямо заявил, что наступило время "прекратить пикировку" и "оглядеться". Ему потребовались немалые усилия, чтобы убедить высшее руководство страны и армии, что уступки — "не капитуляция с нашей стороны". Кроме того, Хрущеву нужно было заверить в правильности нового курса кубинского лидера Фиделя Кастро — для него у Хрущева также было подготовлено письмо.

На мой взгляд, чтобы понять логику действий Никиты Хрущева в Карибском кризисе, следует обратиться к событиям 1960–1961 годов. Тогда советский лидер ставил на Джона Кеннеди как на человека, с которым можно было бы договориться о мирном сосуществовании на земном шаре двух систем — социалистической и капиталистической. Хрущев с середины 1950-х сокращал вооруженные силы и, очевидно, стремился скорее к экономическому соревнованию с коллективным Западом, а не к эскалации холодной войны и гонке вооружений. В этом отношении Кеннеди выглядел предпочтительнее в качестве президента США, чем Ричард Никсон. Поэтому в президентской гонке 1960 года Хрущев, по сути, дал пас Кеннеди, придержав до выборов освобождение сбитого над Свердловском американского летчика Фрэнсиса Гэри Пауэрса.

Однако очень быстро Никита Хрущев оказался разочарован: американское правительство и военные под руководством Кеннеди организовали попытку вторжения на Кубу, хоть она и обернулась катастрофой в заливе Свиней (операция "Запата" в бухте Кочинос) весной 1961 года; при особом участии США была обострена обстановка в Западном Берлине, что привело к Берлинскому кризису того же года. Одновременно Штаты все больше наращивали количество и силы баз с ракетами среднего радиуса действия вокруг СССР. По воспоминаниям сподвижников, Хрущев крайне резко высказывался о размещении американских ракет в Турции, находясь на отдыхе на Черном море в Абхазии.

Так программа сокращения Советской армии была свернута.

Опасная игра

В этом контексте Никита Хрущев идет также на крайне рискованные меры — по согласованию с Кастро размещает на Кубе ракеты среднего радиуса действия с ядерными боеголовками Советов. Помимо условно обычных ракет, способных накрыть все восточное побережье США, на островное государство было доставлено советское тактическое ядерное оружие в виде боеголовок ракетных установок "Луна". Также к берегам Кубы были отправлены четыре дизель-электрические подводные лодки с Северного флота, на борту которых находились торпеды с ядерными зарядами.

Отмечу, что Никита Хрущев был склонен к более опасной игре на внешнеполитической арене, чем, например, его вроде бы более жесткий по всем параметрам предшественник — Иосиф Сталин. Так, Сталин, четко осознавая границы интересов ведущих стран мира, к примеру, категорически отказался помогать Египту в противостоянии с Великобританией. Хрущев же, напротив, сделал очень решительные шаги в Карибском бассейне — в сфере интересов США. В немалой степени этот ход, конечно, был вынужденным: лишь малая часть советского ядерного потенциала на тот момент была опасна непосредственно для Штатов, в то время как СССР был под прицелом ракет "Тор" в Великобритании, "Юпитер" — в Турции и Италии. Ракеты на Кубе стали советским ответом на размещение ядерных сил НАТО в непосредственной близости от советских границ.

Американская разведка получила данные о размещении на Кубе советских ракет, и, более того, после полетов разведывательного самолета США 14 октября 1962 года над островом было устроено целое шоу с демонстрацией кадров с камер самолетов-разведчиков мировой общественности.

Вокруг Кубы была собрана внушительная американская группировка — в сумме более 200 вымпелов ВМС США — для организации "карантина" и воспрещения доставки к силам Фиделя Кастро вооружения и техники. Одновременно на Кубу просачивались данные о подготовке американского вторжения — о чем в Москву сообщил как Кастро, так и командующий советской группировкой на острове генерал Исса Плиев.

Советскому Союзу было чем ответить США, тем не менее об этом далеко не всегда упоминается, но Карибский кризис был тесно связан с положением в Западном Берлине. Считается, что в ответ на вторжение на Кубу вооруженные силы Варшавского договора сделали бы ответный ход и ударили бы по Западному Берлину — что имело неплохие шансы на их успех.

Конечно, помимо формальных дипломатических контактов, во время Карибского кризиса был ряд и неформальных связей, которые позволяли более откровенно и без лишней огласки прощупывать позиции друг друга. Так, резидент КГБ Александр Феклисов (под псевдонимом "А.С. Фомин") встречался с американским корреспондентом телекомпании IBC Джоном Скали, обсуждая сценарии урегулирования кризиса. Нельзя также не отметить деятельность вашингтонского резидента ГРУ полковника Георгия Большакова, который 41 раз проводил переговоры с министром юстиции США Робертом Кеннеди (братом президента). Однако события развивались очень быстро, и разрядка была возможна только после своевременных правильных ходов со стороны высшего руководства СССР и США.

Урегулирование

И вот 26 октября Никита Хрущев написал первое письмо Джону Кеннеди, а менее чем через сутки — второе. В первом письме Хрущев требовал от заокеанского коллеги обещания не вторгаться на Кубу как залога отсутствия каких-либо военных шагов с советской стороны. Во втором письме лидер СССР прописал более конкретные действия с обеих сторон.

Также он предлагал Кеннеди вывести американские ракеты из Турции.

Обстановка на тот момент была настолько напряженной, что в США вполне могли и перепутать последовательность писем — если бы Кеннеди сначала прочитал второе письмо Хрущева, а затем первое, то это выглядело бы как ужесточение позиции СССР. К счастью, этого не произошло.

Предлагаемый Хрущевым "обмен" был для президента США приемлемым как с точки зрения сохранения лица, так и с сугубо военной позиции. Тем более что несколько возместить вывод ракет из Турции американцы могли отправкой в Средиземное море подводных лодок с ракетами "Поларис".

После 28 октября 1962 года самый атомно-опасный кризис в истории человечества был окончательно разрешен. В последующие недели и месяцы стороны выводили свои ракеты с Кубы и из Турции.