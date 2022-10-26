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13 минут назад

Молодожены устроили свадьбу на винодельне и разозлили гостей

Газета.Ru

Жених и невеста устроили свадьбу на винодельне, но запретили гостям пробовать местные вина. Об этом сообщает Mirror.

Молодожены устроили свадьбу на винодельне и разозлили гостей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Молодожены пригласили гостей своей свадьбы на шикарную винодельню, но забыли предупредить их, что попробовать местные вина не получится. Вместо вина пара подавала гостям газированный виноградный сок, чай, воду и лимонады. Гости были возмущены подобным решением, а один из присутствовавших на свадьбе рассказал о своих впечатлениях журналистам.

«Сухая свадьба на винодельне – это абсурд. Мы пришли на винодельню, рассчитывая на вино и веселье, но вместо это пили чай, воду и лимонады. Видимо, ребята потратили все свои деньги на аренду места проведения торжества. Но как можно жениться на винодельне и не иметь никакого алкоголя? Даже на первый тост за жениха и невесту нам подали виноградный сок. В итоге, из ста человек гостей, очень скоро осталось всего пятнадцать. Пожалуйста, не повторяйте их ошибку, предупреждайте гостей, что свадьба безалкогольная», — написал он.

Ранее сообщалось, что британка отметила дни рождения своих восьми бультерьеров вечеринкой в кафе.

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