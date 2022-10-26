Молодожены устроили свадьбу на винодельне и разозлили гостей

Жених и невеста устроили свадьбу на винодельне, но запретили гостям пробовать местные вина. Об этом сообщает Mirror.
Молодожены пригласили гостей своей свадьбы на шикарную винодельню, но забыли предупредить их, что попробовать местные вина не получится. Вместо вина пара подавала гостям газированный виноградный сок, чай, воду и лимонады. Гости были возмущены подобным решением, а один из присутствовавших на свадьбе рассказал о своих впечатлениях журналистам.
«Сухая свадьба на винодельне – это абсурд. Мы пришли на винодельню, рассчитывая на вино и веселье, но вместо это пили чай, воду и лимонады. Видимо, ребята потратили все свои деньги на аренду места проведения торжества. Но как можно жениться на винодельне и не иметь никакого алкоголя? Даже на первый тост за жениха и невесту нам подали виноградный сок. В итоге, из ста человек гостей, очень скоро осталось всего пятнадцать. Пожалуйста, не повторяйте их ошибку, предупреждайте гостей, что свадьба безалкогольная», — написал он.
Ранее сообщалось, что британка отметила дни рождения своих восьми бультерьеров вечеринкой в кафе.