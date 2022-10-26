Молодожены устроили свадьбу на винодельне и разозлили гостей

«Сухая свадьба на винодельне – это абсурд. Мы пришли на винодельню, рассчитывая на вино и веселье, но вместо это пили чай, воду и лимонады. Видимо, ребята потратили все свои деньги на аренду места проведения торжества. Но как можно жениться на винодельне и не иметь никакого алкоголя? Даже на первый тост за жениха и невесту нам подали виноградный сок. В итоге, из ста человек гостей, очень скоро осталось всего пятнадцать. Пожалуйста, не повторяйте их ошибку, предупреждайте гостей, что свадьба безалкогольная», — написал он.