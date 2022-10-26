Выяснена причина смерти мумии младенца-аристократа из XVII века

Ученые из Академической клиники Мюнхен-Богенхаузен в Германии провели виртуальное вскрытие мумии из XVII века, которая была найдена в замке в Верхней Австрии. Результаты работы были опубликованы в журнале Frontiers in Medicine.
По словам ученых, тело принадлежало младенцу из аристократической австрийской семьи. Тело хорошо сохранилось. Сканирование на выявило характерные для рахита узловатые разрастания реберных суставов, вызванные недостатком витамина D, а также толстые слои жира, которые, вероятно, способствовали мумификации тканей. Именно недостаток витамина D и слишком избыточное кормление привели к смерти младенца.
Ученые отмечают, что рахит также возник из-за недостатка витамина D, который необходим для нормального развития костей. Во время жизни ребенка аристократы часто избегали солнца, чтобы сохранить свою фарфорово-белую кожу, что является признаком высокого положения в большей части европейского общества. Это и могло привести к смерти младенца.
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