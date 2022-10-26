Затопленная пирамида на юге Ирландии оказалась древней гробницей

Загадочное подтопленное сооружение на берегу гавани Корк-Харбор на юге Ирландии оказалось доисторической гробницей. Гипотезу о происхождении этой конструкции выдвинул археолог Майкл Гиббонс.

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Сооружение представляет собой каменную пирамиду длиной 25 метров. Во время приливов она частично погружается под воду. Исследователи прежде предполагали, что конструкция связана с деятельностью Мерроу О'Брайена, который в XVIII веке построил «Башню Сиддона» — имитацию средневековой башни на месте бывшего поместья замка Ростеллан, передает Planet Today.

В новом исследовании Гиббонса говорится, что в действительности памятник является мегалитическим дольменом. Более того, археолог нашел ранее неизвестную каменную пирамиду рядом с сооружением. Об открытии он сообщил в Национальную службу памятников.