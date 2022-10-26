Ученые обнаружили птицу, пролетевшую 13560 километров без отдыха

Молодая особь малого веретенника установила мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета для птиц. Об этом сообщает издание N+1.

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Птица под номером 234684 родилась в 2022 году на Аляске. Орнитологи прикрепили на спину птице GPS-трекер с запоминающим устройством. 13 октября веретенник вылетел с Аляски и отправился к месту зимовки на Тасмании. По пути он пролетел над Алеутскими островами, Гавайями, и Вануату.

Весь маршрут занял 11 дней, за которые птица пролетела 13560 километров. Орнитологи предполагают, что 234684 путешествовал не в одиночку, а с группой других молодых особей. Интересно, что молодые и взрослые веретенники летят на зимовку отдельно друг от друга.