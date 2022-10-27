Началась 39-я антарктическая экспедиция Китая

В среду, 26 октября, китайский научно-исследовательский ледокол «Сюэлун-2», или «Снежный дракон-2», отчалил из Шанхая, ознаменовав старт 39-й антарктической экспедиции страны.

Фото: ТВ БРИКС ТВ БРИКС

В общей сложности 255 ученых будут проводить исследования, связанные с составом атмосферы, водной средой, осадочными породами и экосистемой на Южном полюсе. Они прибудут туда в составе двух групп, причем вторая партия ученых отправится 31 октября 2022 года.

Ожидается, что экспедиционная группа вернется в Китай в начале апреля следующего года.