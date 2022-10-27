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31 минуту назад

Началась 39-я антарктическая экспедиция Китая

ТВ БРИКС

В среду, 26 октября, китайский научно-исследовательский ледокол «Сюэлун-2», или «Снежный дракон-2», отчалил из Шанхая, ознаменовав старт 39-й антарктической экспедиции страны.

Началась 39-я антарктическая экспедиция Китая
Фото: ТВ БРИКСТВ БРИКС

В общей сложности 255 ученых будут проводить исследования, связанные с составом атмосферы, водной средой, осадочными породами и экосистемой на Южном полюсе. Они прибудут туда в составе двух групп, причем вторая партия ученых отправится 31 октября 2022 года.

Ожидается, что экспедиционная группа вернется в Китай в начале апреля следующего года.

При общей длине около 122 метров, ширине около 22 метров, проектном водоизмещении почти 14 тысяч тонн и запасе хода 20 тысяч морских миль, «Сюэлун-2» является первым китайским ледоколом отечественной постройки для полярных исследований. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.

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