Началась 39-я антарктическая экспедиция Китая

В среду, 26 октября, китайский научно-исследовательский ледокол «Сюэлун-2», или «Снежный дракон-2», отчалил из Шанхая, ознаменовав старт 39-й антарктической экспедиции страны.
В общей сложности 255 ученых будут проводить исследования, связанные с составом атмосферы, водной средой, осадочными породами и экосистемой на Южном полюсе. Они прибудут туда в составе двух групп, причем вторая партия ученых отправится 31 октября 2022 года.
Ожидается, что экспедиционная группа вернется в Китай в начале апреля следующего года.
При общей длине около 122 метров, ширине около 22 метров, проектном водоизмещении почти 14 тысяч тонн и запасе хода 20 тысяч морских миль, «Сюэлун-2» является первым китайским ледоколом отечественной постройки для полярных исследований. Об этом сообщает «Синьхуа», партнер сети TV BRICS.