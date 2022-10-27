Что творили боевики белого генерала в СССР

«Связь с антисоветскими диверсионными группами» — типичное обвинение в эпоху сталинских репрессий. Однако сфабрикованные НКВД дела подобного рода опирались на вполне реальные прецеденты белого террора в СССР. К наиболее ярким из них относится деятельность Боевой организации генерала Кутепова, в которую входили самые непримиримые белогвардейцы-монархисты.

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Боевая организация Кутепова: начало

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Генерал от инфантерии Александр Кутепов во время Гражданской войны участвовал во многих боях Добровольческой армии, а в 1920 году в составе войск Врангеля эвакуировался из Крыма за границу.

В 1924 году в рамках «Русского общевоинского союза» Кутепов создал законспирированную Боевую организацию (известную также как «Национальный союз террористов»), насчитывавшую несколько десятков человек. Поначалу ее участники занимались антисоветской пропагандой, а через 3 года предприняли ряд диверсионных вылазок на территорию СССР. Для этого был выбран момент крайнего обострения дипломатических отношений между Советским Союзом и Великобританией, когда казалась, что новый европейский поход против большевизма может начаться в любой момент.

Взрыв Центрального партклуба в Ленинграде

Летом 1927 года кутеповцы забросили в Советскую Россию первые группы диверсантов. Наиболее результативной стала тройка под руководством 29-летнего капитана Виктора Ларионова, которому помогали Дмитрий Мономахов и Сергей Соловьев. Как рассказывал сам Ларионов, протекавшая между СССР и Финляндией река Сестра (на Карельском перешейке) стала для них «чертой жизни и смерти». Проникнув на советскую территорию, белогвардейцы добрались до города на Неве, где успешно осуществили теракт.

«7 июня, около 10 часов вечера в Ленинграде было совершено нападение на Центральный партийный клуб (Мойка, 59) во время заседания научно-исследовательского института. В комнату заседания кружка, занимавшегося вопросом исторического материализма, ворвался неизвестный, который, приоткрыв дверь, бросил одну за другой две бомбы. Из брошенных бомб в комнате взорвалась только одна. <…> Было ранено около 30 человек, в том числе несколько человек тяжело. Оставленные преступниками вещи с полной очевидностью указывают на иностранное происхождение террористов», — писала газета «Известия».

Обманув милиционеров на улице криком «Там кидают бомбы!», Ларионов и его подельники скрылись. В Финляндию они вернулись тем же путем, что и пришли.

Примечательно, что взрыв случился в один день с убийством в Варшаве представителя СССР Петра Войкова, в которого стрелял русский эмигрант Борис Коверда. В советской прессе в эти дни упоминалось еще несколько происшествий, в том числе «поджоги фабрик, заводов, военных складов в разных местах Союза». Были ли к этому причастны диверсанты Кутепова, достоверных сведений нет.

Дальнейшие действия

Другие акции Боевой организации оказались менее удачны. 10 июня Мария Захарченко-Шульц (по некоторым данными, племянница Кутепова) с двумя подручными устроила небольшой пожар в общежитии ОГПУ на Малой Лубянке в Москве с помощью мелитонитовой шашки. Тройке удалось уйти от охранников, но через несколько дней при переходе польской границы диверсанты были обнаружены пограничниками. Выкрикнув «За Россию!», Захарченко-Шульц покончила с собой.

Всего до осени 1927 года Боевая организация переправила в СССР через Финляндию, Польшу, Латвию и Эстонию около 30 террористов. Большинство из них не смогли пробраться дальше приграничных районов и были убиты. Над пятерыми боевиками коммунисты устроили показательный суд с последующим расстрелом. Подобным образом погибли, по оценкам историков, 80% членов организации. В 1928 году Кутепов поручил террористу Антону Тарасову (Бубнову) убить большевистского вождя Николая Бухарина, но тот не смог подобраться к намеченной цели.