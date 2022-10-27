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2 часа назад

Как сегодня управлять репутацией бренда: опыт экспертов MEDIA MIX — видеоподкаста СберМаркетинга

Партнерский материал

Для брендов, которые строят будущее в новых условиях, сегодня как никогда важен вопрос управления собственной репутацией. Речь не только о языке, на котором компании стоит говорить с потребителями, но и о том, как ей выстроить диалог со своими сотрудниками.

Как сегодня управлять репутацией бренда: опыт экспертов MEDIA MIX — видеоподкаста СберМаркетинга
Фото: пресс-службапресс-служба

Каким рискам сейчас подвержены все без исключения корпорации, стоит ли воздерживаться от публичных оценок происходящего в стране и на рынке, какой тон в коммуникациях лучше выбрать для повышения доверия среди целевой аудитории, своего персонала, — все это обсудили эксперты в новом выпуске MEDIA MIX, видеоподкаста СберМаркетинга. Директор по стратегическим коммуникациям Brand Analytics Василий Черный, PR-директор Медиалогии Надежда Жуковская, маркетинг-директор СберСтрахования Ксения Краснобаева и независимый PR-/GR-консультант Анна Лапушкина встретились за круглым столом, чтобы подискутировать друг с другом и рассказать зрителям о том, что сегодня происходит с потребностями аудитории.

Лидеры индустрии не обошли вниманием и другие важные темы, среди которых — привлечение инфлюенсеров к рекламным кампаниям, эффективность и оправданность этого шага, а также то, как он может отразиться на репутации бренда, какие могут быть риски при таком продвижении и почему в некоторых случаях от него лучше отказаться. В ходе дискуссии эксперты сформулировали главные выводы о том, что сегодня нужно от компании конечному потребителю и почему это напрямую связано с позиционированием бренда.

Посмотреть новый выпуск MEDIA MIX можно на Rutube и послушать в HiFi-сервисе Звук.

Истории,Надежда Жуковская,
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