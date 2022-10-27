Как появился итальянский язык, если в Древнем Риме говорили на латыни

Официальным языком Римской империи считалась латынь. Но как получилось так, что этот язык стал «мёртвым», а жители этой территории заговорили на итальянском?

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В устье реки Тибр, в центральной части Апеннинского полуострова в 1-м тысячелетии до нашей эры жили люди, которые друг с другом общались на латинском языке. Все эти земли назывались Лациум или Лаций, а местных жителей звали латинами. После объединения нескольких таких земель в 8 веке до нашей эры был образован Рим. В дальнейшем его жителей стали называть уже не латинами, а римлянами.

Поскольку территория Римской империи расширялась, местные языки завоёванных народов смешивались с латынью и образовывались диалекты. К примеру, существовали такие диалекты, как сицилийский, неаполитанский и др.

В 476 году Римской империи не стало. В итоге в новых государствах, которые сформировались на её бывшей территории, люди стали общаться на так называемой народной латыни. Классическую же латынь использовали уже только на официальном уровне и в католической церкви. Также учёные считают, что именно благодаря «народной латыни» появились языки романской группы: французский, испанский, итальянский и т.п.

Интересно, что итальянский язык является самым молодым из всех языков романской группы. И связано это с падением Римской империи.

Считается, что в современном виде итальянский появился в XIV веке. Он образовался из тосканского диалекта: на это повлияли поэты Джованни Боккаччо, Франческо Петрарка, Данте Алигьери.