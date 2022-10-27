Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+18° в 
USD 61.36EUR 61.57
Войти в почту
1 час назад

Почему Карл III никогда не выбрасывает свою одежду

Мира Маркина

В одном из интервью, еще будучи принцем Уэльским, Карл объяснил, почему появился на свадьбе младшего сына во фраке, которому на тот момент было уже 36 лет. Ответ будущего короля, ищите в материале «Рамблера».

Почему Карл III никогда не выбрасывает свою одежду
Фото: Legion-mediaLegion-media

Во время беседы с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом Чарльз пошутил, что его гардероб «похож на остановившиеся часы». В том же году принц Уэльский выступил на саммите «От отходов к богатству», заявив, что каждый год в Великобритании на свалке оказывается одежда на 140 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы — первое поколение, которое понимает, что мы разрушаем наш мир, во всех ужасающих научных деталях», — сказал Чарльз. — «И мы последние, кто может что-то с этим сделать».

Вместо того, чтобы выбрасывать предметы одежды, Карл предпочитает сохранять их и носить одни и те же вещи годами и даже десятилетиями.

Принц пояснил, что любой предмет гардероба, будь то одежда или обувь, он предпочитает починить, если это представляется возможным. Так, издание Town & Country отметило, что философия Чарльза хорошо прослеживается на одном конкретном примере: у будущего короля всего два пальто, которые он носит с 1980-х.

Истории,Эдвард Эннинфул,Чарльз Виндзор,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители