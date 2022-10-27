Почему Карл III никогда не выбрасывает свою одежду

В одном из интервью, еще будучи принцем Уэльским, Карл объяснил, почему появился на свадьбе младшего сына во фраке, которому на тот момент было уже 36 лет. Ответ будущего короля, ищите в материале «Рамблера».

Фото: Legion-media Legion-media

Во время беседы с главным редактором британского Vogue Эдвардом Эннинфулом Чарльз пошутил, что его гардероб «похож на остановившиеся часы». В том же году принц Уэльский выступил на саммите «От отходов к богатству», заявив, что каждый год в Великобритании на свалке оказывается одежда на 140 миллионов фунтов стерлингов.

«Мы — первое поколение, которое понимает, что мы разрушаем наш мир, во всех ужасающих научных деталях», — сказал Чарльз. — «И мы последние, кто может что-то с этим сделать».

Вместо того, чтобы выбрасывать предметы одежды, Карл предпочитает сохранять их и носить одни и те же вещи годами и даже десятилетиями.