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23 минуты назад

Пара стала миллионерами благодаря продаже одежды с фразами на одну тему

Lenta.ru

Влюбленные Магда Краковяк и Кевин Пирс из Англии разбогатели благодаря продаже одежды с фразами на одну тему. Соответствующую информацию приводит The Sun.

Пара стала миллионерами благодаря продаже одежды с фразами на одну тему
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам пары, в апреле 2021 года они решили запустить бизнес дома, поскольку хотели больше времени проводить со своими детьми, и начали закупать у оптовиков однотонные толстовки, футболки, джемперы, а также сумки и шорты. Впоследствии англичане добавляли на каждое изделие вышивку и лозунги, которые, по их словам, направлены на расширение прав и возможностей женщин и затрагивают феминистские проблемы, например, вопросы репродуктивных прав, абортов и патриархальных установок.

Отмечается, что свой бренд влюбленные назвали Lovera Clothing и создали для него страницу в TikTok. Один из роликов быстро стал вирусным, после чего англичане получили множество заказов и заработали 22 тысячи фунтов стерлингов за день (примерно 1,6 миллиона рублей), а в период с 8 августа по 15 сентября их доход составил 101 032 фунта стерлингов (примерно семь миллионов рублей). В дальнейшем Краковяк и Пирс планируют расширить свой бизнес, говорится в публикации.

Ранее в октябре сообщалось, что жительница Лондона Люси Джеффри основала собственный бренд носков Bare Kind и стала миллионершей за несколько лет.

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