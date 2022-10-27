Вещий сон помог женщине найти пропавшую кошку

Жительница Великобритании нашла пропавшую кошку в запертой церкви благодаря вещему сну. Об этом сообщает Daily Star.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

50-летняя Никки Майринг-Томас была крайне обеспокоена пропажей своей кошки черепахового окраса по кличке Инка. Животное не появлялось дома четыре дня.

Разыскать сбежавшую любимицу британке помог, как она утверждает, вещий сон. Женщине приснилось, что кошка заперта в церкви. Увидев этот сон, женщина проснулась в четыре часа утра, а затем заснула вновь. Утром Майринг-Томас пошла к расположенной недалеко от ее дома церкви Святого Давида и начала звать питомицу по имени. В ответ она услышала мяуканье. Инка прыгнула на окно. «Я сразу поняла, что это моя кошка», — подчеркнула она.

Майринг-Томас отметила, что не услышала бы мяуканья Инки с дороги, и кошке не удалось бы выбраться без посторонней помощи, если бы не вещий сон.

«Возможно, у меня сработало шестое чувство, или во мне проснулась ведьма. Если бы мне не приснился этот сон, мне бы в голову не пришло искать ее в церкви», — отметила она.

Коллеги женщины сочли рассказанную ей историю весьма странной. Они не могли поверить, что сон стал явью, но британка утверждает, что все было именно так, как она говорит.

«Это было какое-то знамение. Я даже расплакалась из-за этого. Это было очень, очень странно», — отметила женщина.