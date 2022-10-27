Вдова поехала почтить память мужа на курорт и потеряла его прах

78-летняя Джойс Джексон из города Абергеле, Великобритания, собиралась захоронить прах мужа в его любимом месте в США, но не смогла сделать этого из-за потери чемодана в пути. Об этом сообщает Daily Post.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Британка поехала на тематический курорт Disney's Caribbean Beach Resort в городе Орландо, штат Флорида, где часто отдыхала со своим покойным мужем. «Я хотела захоронить там часть его праха и наши обручальные кольца», — рассказывает вдова.

Джексон сдала багаж перед полетом, но, оказавшись в Орландо, так его и не получила. Оказалось, сотрудники авиакомпании потеряли чемодан с прахом мужчины в аэропорту. Женщина осталась не только без возможности почтить память мужа, но и без собственных вещей. Сотрудники Disney's Caribbean Beach Resort узнали о произошедшем и помогли Джексон в трудной ситуации. Британку отвезли в магазин, где она смогла купить все необходимые вещи.

По словам женщины, несмотря на потерю багажа, она хотела «получить максимум удовольствия от поездки». Джексон каталась на катерах и канатных дорогах и посещала места, которые любил ее муж.

Спустя некоторое время дежурный аэропорта отследил передвижение чемодана и выяснил, что он не покидал Великобританию. Джексон смогла забрать багаж только спустя две недели, когда вернулась домой. «Я не смогу снова приехать на курорт, потому что не могу себе этого позволить и, к тому же, мне 78 лет», — говорит она.