Возможно, в социальных сетях вы не раз видели ролики, на которых хозяева пугают своих кошек, незаметно положив им за спину огурец. Когда пушистые оборачиваются и видят незнакомый предмет, они сильно пугаются и даже отпрыгивают назад, что вызывает смех у операторов видео. Конечно, кошка, бурно реагирующая на обычный ингредиент салата, может показаться нам очень забавной, но вряд ли наши питомцы воспринимают подобные шутки так же легко. Для них это может стать очень травмирующим опытом — как духовно, так и физически. Так в чём же дело? Действительно ли коты боятся огурцов?

Фото: Petstory Petstory

Причины, по которым кошки боятся огурцов

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Наверняка вы не раз слышали о том, что кошки — это хищники. На самом деле, многие люди забывают, что для некоторых животных наши пушистые друзья могут быть и добычей. Это во многом объясняет то, почему коты боятся огурцов — по своей природе они не любят, когда к ним подкрадываются. Чтобы следить за своим окружением, усатые-полосатые были наделены чувствительными слухом, обонянием и зрением. Неудивительно, что если ваш питомец обернётся и неожиданно увидит позади себя объект, которого раньше там не было, первой реакцией будет страх. Эта эмоция может усугубиться, если вы положите огурец в то время, когда кот ест или пьёт, или когда он пользуется туалетом. В такие моменты наши четверолапые находятся в особенно уязвимом положении, ведь во время приёмов пищи или похода в туалет они не обращают внимания на окружение так, как делают это в обычных условиях. Кроме того, животное во время испражнения иногда не может быстро и легко убежать. Вид потенциального хищника во время любого из этих действий может вызвать у наших питомцев огромный стресс.

Существует популярное мнение о том, что кошки пугаются огурцов, потому что они похожи на змей — хищников, которые на протяжении столетий атаковали пушистых. На первый взгляд в этой теории есть определённый смысл: огурцы длинные, узкие и немного изогнутые, как хвост у змеи. Поэтому, когда котики оборачиваются и видят за собой не просто что-то, а предмет, напоминающий их злейшего врага, они в ужасе отпрыгивают.

Конечно, после на смену эмоциям приходит осознание того, что перед ними лежит просто пригодный в пищу продукт. На самом деле, если вы положите огурец перед котом, а не позади него, он не испугается, потому что сразу поймёт, что это вовсе не хищник. Другой недостаток гипотезы о змеях заключается в том, что большинство кошек на самом деле относятся к ним с любопытством. Скорее всего, если они встретят рептилию в саду или на даче, наши питомцы попробуют потрогать её лапой и подумают, что она не слишком похожа на их привычные игрушки на верёвочке. До тех пор, пока у кота не произойдёт неприятный опыт со змеёй, он может и не понимать, что эти животные представляют какую-либо опасность. Поэтому, хотя огурцы, напоминающие рептилий, на первый взгляд могут быть причиной ужаса четверолапых, ваш питомец скорее пугается из-за эффекта неожиданности, нежели из-за ненависти к змеям.

Возможные последствия

Вы, наверное, уже догадались, что кошки не очень любят сюрпризы или большие перемены. Поэтому в шутку подкрадываться к питомцу или пугать его — не лучшая идея.

Когда животное напугано, его первая реакция — как можно быстрее убежать от подозрительного объекта и оценить ситуацию с безопасного расстояния. Такие резкие движения и прыжки могут привести к тому, что ваш котик сильно ударится, не говоря уже об очевидной душевной травме от испуга.

Многие ролики, в которых кошек пугают подобным образом, сняты неподалёку от мисок с едой. Это особенно нежелательно (а также довольно жестоко), поскольку кошки ассоциируют свой “обеденный стол” с безопасным местом, в котором они не ожидают никаких неприятных сюрпризов. Повторяющиеся травмы подобного рода могут нанести серьёзный ущерб доверию, которое вы установили с питомцем, и отношениям в целом: на восстановление могут уйти годы. Некоторые животные предрасположены к более сильной нервозности, чем другие, поэтому ощущение неуверенности в безопасном для них пространстве может значительно сказаться на психическом здоровье кота в долгосрочной перспективе.

Это может привести к тому, что ваш пушистый друг станет чрезвычайно активным и даже трудноуправляемым. Люди, у которых был опыт выхаживания котят, попавших в трудную жизненную ситуацию, знают, что на создание доверительных взаимоотношений с травмированным животным уходит очень много времени. Не стоит испытывать судьбу и добровольно создавать сложную ситуацию как для себя, так и для своего домашнего любимца.

Можно ли пугать кошку огурцом?

Будь то огурец, виноградная гроздь или что-либо ещё, ваш питомец может остро отреагировать на любой предмет, “подкрадывающийся” к нему, и вам обоим будет лучше, если вы избежите этого опыта.

Существует множество способов развлечься вместе с кошкой, которые не приведут к длительной травме или физическому дискомфорту животного. Поверьте, мы все просто обожаем видео с милыми котятами, но пожалуйста, снимайте своих любимцев в счастливой и здоровой атмосфере!

Мнение ветеринара

Мы спросили мнение профессионала по поводу того, боятся ли кошки огурцов.