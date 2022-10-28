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2 часа назад

Риз Уизерспун избавилась от поместья в США

Lenta.ru

Звезда фильма «Блондинка в законе» Риз Уизерспун продала поместье, расположенное в США, за миллионы долларов. Новость о том, что звезда избавилась от него, сообщил Dirt.

Риз Уизерспун избавилась от поместья в США
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Поместье расположено в престижном районе города Нэшвилла Белл Мид (Belle Meade). Сумма сделки составила 7,4 миллиона долларов (около 454,1 миллиона рублей). В 2018 году Уизерспун и ее муж приобрели дом 1937 года постройки почти вдвое дешевле. За время владения объектом актриса и ее супруг провели в нем ремонт.

В кирпичном двухэтажном доме площадью 780,2 квадратных метра есть шесть спален и восемь ванных комнат. Кроме того, в особняке обустроены две гостиных с каминами, кухня, столовая, несколько кабинетов и веранда. Интерьер выполнен преимущественно в белом цвете, с акцентами в виде предметов мебели серых, бежевых, персиковых тонов. Особенностью объекта служит наличие мансардных окон и застекленного солярия с камином высотой от пола до потолка. На участке площадью 0,49 гектара есть зона для отдыха на свежем воздухе и бассейн.

Истории,Риз Уизерспун,
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