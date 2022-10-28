Открыта тайна создания романа «Анны Карениной»

В экспозиции «Роман «Анна Каренина»: от замысла к киновоплощениям» можно увидеть черновики Льва Толстого, афиши фильмов, снятых по книге, проследить работу над образами. Вот пять малоизвестных фактов об этом произведении, которые могут поменять ваше представление об этой книге и её главной героине. Выставка в КЦ «Меридиан» (ул. Профсоюзная, 61) продлится до 30 октября.

Фото: Мои Черемушки Мои Черемушки

1. Нана или Татьяна Ставрович?

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До того, как главная героиня романа стала Анной Аркадьевной Карениной, она успела побывать в черновиках Льва Толстого Анастасией (Наной) и Татьяной Сергеевной Ставрович. А Каренин вначале получил имя Михаила Михайловича Ставровича.

2. Слишком толстая и двигается как брат.

Первоначальный образ Анны Карениной в романе писателя сильно отличался от финальной версии. В первой редакции Лев Толстой так описывал героиню: «Некрасивая, с маленьким низким лбом, слишком толстая, крошечные ручки и ножки, грациозность движений как у брата». В пятой редакции романа она стала совсем другой. Анна превратилась в очень красивую женщину, у которой «изящество и скромная грация во всей её фигуре, миловидное лицо».

3. При чём тут дочь Пушкина?

Считается, что дочь Пушкина Мария Гартунг была прототипом Анны Карениной. Она познакомилась с Толстым в 1868 году в Туле в доме Генерала Тулубьева. Свояченица Толстого Татьяна Кузминская так описывала встречу с Гартунг: «Дверь из передней отворилась, и вошла незнакомая дама в чёрном кружевном платье. Её лёгкая походка легко несла её довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Меня познакомили с ней. лев Николаевич ещё сидел за столом. Я видела, как он пристально разглядывал её».

«Ты посмотри, какие у неё арабские завитки на затылке. Удивительно породистые» – так говорил Лев Толстой о дочери Пушкина со слов Татьяны Кузминской.

«Знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной, не характером, не жизнью, а наружностью. он сам признавал это», – отмечала Кузминская.

4. Не под поезд, а в Неву.

Первоначально Лев Толстой предполагал, что в конце романа Анна бросится в Неву, а не под поезд. В итоге писатель остановился на поезде как символе железной цивилизации и неотвратимости рока.

«…И ровно в ту минуту, как середина между колёсами поравнялась с нею, она откинула красный мешочек и, вжав в плечи голову, упала под вагон на руки и лёгким движением, как бы готовясь тотчас же встать, опустилась на колена…» – так заканчивается седьмая часть романа и история главной героини.

5. Фатальная Обираловка.