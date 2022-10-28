Россияне назвали самых пугающих персонажей в литературе

Клоун Пеннивайз - главный злодей романа "Оно" писателя Стивена Кинга - и Вий, персонаж одноименной повести Николая Гоголя, стали самыми пугающими героями в литературе по мнению россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные пресс-службой группы компаний "Литрес" в пятницу.

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В преддверии Хэллоуина "Литрес" провел опрос среди пользователей и узнал, кого из персонажей мировой литературы они боятся больше всего, а также какие книги считают самыми пугающими. В исследовании приняли участие более 800 человек.

"Рейтинг персонажей, которых пользователи боялись в детстве, возглавляет Вий (35,4%), знакомый читателям по одноименной повести Николая Гоголя. На втором месте - Панночка (27,1%) - героиня уже упомянутого мистического произведения. Бронза досталась Дракуле (26,9%) - антагонисту романа ирландского писателя Брэма Стокера", - говорится в сообщении.

При этом во взрослом возрасте 49,6% опрошенных больше всего боятся клоуна Пеннивайза из романа "Оно". Следующим идет Ганнибал Лектер (34,5%) - герой психологического триллера Томаса Харриса "Ганнибал". Замыкает топ-3 Жан-Батист Гренуй (23%) из романа Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы".