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2 часа назад

Россияне назвали самых пугающих персонажей в литературе

ТАСС

Клоун Пеннивайз - главный злодей романа "Оно" писателя Стивена Кинга - и Вий, персонаж одноименной повести Николая Гоголя, стали самыми пугающими героями в литературе по мнению россиян. Об этом свидетельствуют результаты опроса, предоставленные пресс-службой группы компаний "Литрес" в пятницу.

Россияне назвали самых пугающих персонажей в литературе
Фото: pixabay.compixabay.com

В преддверии Хэллоуина "Литрес" провел опрос среди пользователей и узнал, кого из персонажей мировой литературы они боятся больше всего, а также какие книги считают самыми пугающими. В исследовании приняли участие более 800 человек.

"Рейтинг персонажей, которых пользователи боялись в детстве, возглавляет Вий (35,4%), знакомый читателям по одноименной повести Николая Гоголя. На втором месте - Панночка (27,1%) - героиня уже упомянутого мистического произведения. Бронза досталась Дракуле (26,9%) - антагонисту романа ирландского писателя Брэма Стокера", - говорится в сообщении.

При этом во взрослом возрасте 49,6% опрошенных больше всего боятся клоуна Пеннивайза из романа "Оно". Следующим идет Ганнибал Лектер (34,5%) - герой психологического триллера Томаса Харриса "Ганнибал". Замыкает топ-3 Жан-Батист Гренуй (23%) из романа Патрика Зюскинда "Парфюмер. История одного убийцы".

Согласно опросу, книги в жанре ужасов и мистики предпочитают 77% опрошенных. Самыми популярными книгами в этом жанре у россиян оказались романы Кинга: большинство опрошенных назвали самым пугающим произведением роман "Сияние" (40,7%), второе и третье места разделили "Оно" (35,4%) и "Кладбище домашних животных" (32,3%) соответственно.

Истории,Томас Харрис,Патрик Зюскинд,Ганнибал Лектер,Николай Гоголь,Брэм Стокер,Стивен Кинг,
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