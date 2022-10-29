О чём новые книги октября

В октябре на книжных прилавках появились новый роман Евгения Водолазкина «Чагин» о человеке, способном абсолютно точно запомнить буквально всё, фэнтезийный бестселлер The New York Times «Шестёрка Атласа» Оливи Блейк о шести молодых магах, борющихся за престиж и почёт, а также книга Керри Мейер «Книжный на левом берегу Сены», окутывающая атмосферой Парижа XX века, и научно-фантастическое произведение Юлии Идлис «Гарторикс. Перенос». Об этих и других новых книгах — в материале RT.

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Джоди Пиколт, «Если бы ты был здесь» («Азбука-Аттикус»)

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Диана О’Тул наперёд распланировала своё будущее, в котором должна быть успешная карьера, семья, двое детей и жизнь в загородном доме. Добиться желаемого ей удаётся лишь отчасти: у героини неплохая работа, но нет карьерного роста; есть возлюбленный, но семью пока устроить не удалось. Диана не отчаивается: в скором времени они с Финном планируют поехать в романтическое путешествие на Галапагосские острова, где героиня надеется получить предложение руки и сердца. Но планы меняются, когда в мире начинается эпидемия коронавируса. Финн работает врачом и остаётся в Нью-Йорке. Чтобы не терять возможность отдохнуть, Диана летит на острова одна, и, как только она оказывается на Галапагосах, там объявляют карантин.

Вдали от дома девушка начинает копаться в себе, пересматривает отношения с Финном, вспоминает своё прошлое, думает о жизни и карьере. Путешествия — лучшее время для переосмысления и нового старта. Вот только в случае Дианы непонятно, действительно ли она посетила Галапагосы, ведь врачи и знакомые утверждают, что этого не было…

В творческой копилке американской писательницы Джоди Пиколт — порядка 25 романов. Она не раз становилась лауреатом международных литературных премий. Практически каждая новая книга Пиколт попадает в список бестселлеров The New York Times. За основу для своих произведений писательница нередко берёт реальные события, отчего её образы и истории кажутся достоверными. Среди наиболее известных книг автора — «Девятнадцать минут», «Простая правда», «Сохраняя веру», «Новое сердце», «Второй взгляд».

«Мои пальцы едва касаются кожуры яблока, когда внезапно кто-то срывает меня со стены. Я теряю равновесие, а затем оказываюсь распростёртой на пыльной земле. Надо мной нависает незнакомый мужчина. Он кричит что-то на испанском, и я не могу разглядеть его лица в темноте. Он наклоняется ко мне и хватает меня за запястье.

Интересно, почему я решила, что бродить одной в темноте по незнакомой местности безопасно?

Интересно, я не пала жертвой вируса, чтобы пасть жертвой незнакомца здесь, на острове?

Я пытаюсь дать отпор. Я умудряюсь со всей силы ударить обидчика в грудь, он хрюкает и лишь сильнее сжимает меня в своих объятиях.

— Пожалуйста, не убивайте меня! — молю я. — Ведь я не сделала вам ничего плохого!

Он выворачивает моё запястье, и я впервые ощущаю жжение на кончиках пальцев — там, где они соприкоснулись с кожурой яблока. Я перевожу взгляд на свою руку и вижу, что мои пальцы покрылись волдырями и покраснели.

— Слишком поздно, — говорит незнакомец на безупречном английском. — Ты сделала плохо самой себе».

Оливи Блейк, «Шестёрка Атласа» (АСТ)

В мире, представленном в романе Оливи Блейк, живут не только обычные люди, но и волшебники. У них есть своя иерархия и законы, а управляют миром магии члены Александрийского общества. В их руках — ценные древнейшие знания.

Раз в десять лет Общество выбирает шесть самых могущественных, талантливых молодых магов во всём мире, которым предоставляется возможность вступить в ряды «избранных» ровно на год, получить важные знания и помочь защитить нечто важное. Остаться в Обществе, заслужить полную свободу, престиж и доступ ко всему может лишь один из шестёрки, притом немалой ценой.

У каждого из новоизбранных есть тайны, желания и цели. Постепенно они находят друзей, раскрывают способности и вносят свой вклад в деятельность Общества. И всё было бы прекрасно, если бы кому-то из них не пришлось умереть.

«Шестёрка Атласа» — первая книга, открывающая YA-трилогию Оливи Блейк о хранителях Александрийской библиотеки. Роман стал бестселлером по версии The New York Times.

«Врачи сразу поняли, что она медит высшего калибра, превосходящий по силе даже ведьм, которые и без того встречались редко. В высотке больницы естественной жизни было не очень много, но и та, что имелась — декоративные растения по углам, букеты цветов от близких, — тянулась к её младенческому тельцу, словно нервные маленькие детки, жаждущие тепла и бегущие от смерти.

Бабушка Рэйны называла её рождение чудом, говоря, мол, вместе с Рэйной вздохнул облегчённо весь мир, цепляясь за дар жизни, который она принесла. Рэйна же, напротив, считала это началом бесконечно долгих испытаний.

По идее, ярлык натуралиста — не такое уж наказание, каким он стал для неё. В стране было немало других натуралистов, многие рождались в деревне и выбирали работу в крупных сельскохозяйственных компаниях; им прилично платили за помощь в растущем производстве соевых бобов или очистке воды. То, что Рэйна оказалась в их числе, или то, что её вообще назвали натуралистом, казалось неправильным. Прочие медиты обращались к природе, и, если просили вежливо, учтиво или властно, она их одаривала. В случае же с Рэйной она больше походила на капризного брата или сестру или неизлечимого родственника-наркомана, который вечно приходил незвано и чего-то требовал».

Керри Мейер, «Книжный на левом берегу Сены» (МИФ)

Сюжет книги разворачивается в Париже в 1919 году. Молодая девушка по имени Сильвия, вернувшись в столицу Франции из США, открывает книжный «Шекспир и компания» на берегу Сены. Её магазин становится центром истории и местом, в стенах которого встретятся многие известные ныне писатели.

В романе девушка знакомится с Эрнестом Хемингуэем, Фрэнсисом Скоттом Фицджеральдом, Эзрой Паундом и Джеймсом Джойсом — все эти ещё не имеющие всемирной славы писатели посещают её магазинчик и считают его вторым домом.

На страницах произведения Мейер читатель сможет окунуться в атмосферу Парижа XX века, прогуляться вместе с легендами зарубежной литературы вдоль Сены, пофилософствовать о жизни, искусстве и книгах и узнать, как появился на свет один из самых известных романов того времени.

«Но лишь когда Сильвия начала всерьёз терзаться бесцельностью своего существования, в её мозгу забрезжила и начала принимать конкретные очертания некая мысль.

Собственная книжная лавка.

Её заведение будет привлекать такую же публику, как у Адриенны. Но вдали от магазинчика, который она так полюбила, и от его хозяйки, которую она полюбила слишком сильно. Нью-Йорк достаточно далеко от Парижа, чтобы защитить её несчастное сердце.

Да! Книжная лавка! Её собственное заведение. Идея всё сильнее захватывала Сильвию, и она уже не могла удержать её в себе, не могла не поделиться с Адриенной и Сюзанной, когда они вечером готовились к очередным чтениям, заставляя магазин рядами стульев, а стол — бутылками с вином. Вообще-то Сильвия караулила момент, чтобы обсудить свою идею наедине с Адриенной, но Сюзанна как на грех всё время крутилась рядом».

Жауме Кабре, «Когда наступит тьма» («Азбука-Аттикус»)

Мальчик со странным прозвищем «Эй-ты», чья мать покончила с собой, а отец бросил его в детдоме, вырастает и решает отомстить всем некогда друзьям, которые подставили его и бросили одного справляться с последствиями общего поступка.

Жауме Кабре — известный писатель, публицист и автор таких романов, как «Ваша честь» о коррупции и злоупотреблении властью в судебной системе Каталонии XVIII века и «Я исповедуюсь». Публикация последнего в 2011 году принесла Кабре славу и сделала его значимой персоной среди каталонских литераторов.

В новом романе автора затрагиваются темы бессердечия, насилия, жестокости, алчности, мести и воспитания. В этой истории почти все испачкали свои руки в крови. Кто-то убил из-за мести, кто-то по долгу службы… Причина неважна: в конечном итоге виновны окажутся все.

«Вышло так, что именно Тино прерывающимся голосом сообщил ему по рации: «Придётся тебе заехать в больницу, Чарли, дело в том, что… Значит, так…»

Ещё не зная, о чём идёт речь, он всё уже понял, и удивляло его только то, что так скоро произошла эта авария, столь тщательно подстроенная, чтобы ни у кого и мысли не было об убийстве, о преступлении бессмысленном, ведь отправлять Фран на тот свет было уже вовсе ни к чему.

— Есть подозрение, что Фран, — продолжал потухшим голосом Тино, — в общем, похоже… даже вероятно, что её убили.

— Но как это могло случиться?

Жуть. Стопроцентная постоперационная безопасность, проклятие, зачем я в это ввязался, господи, и что мне теперь делать. Его раздумья прервал голос Тино:

— И её, и мужика, который вёл машину.

— Но почему ты говоришь, что…

— Инсценировка несчастного случая. Шитая белыми нитками. Давай я за тобой заеду. Где ты?»

Евгений Водолазкин, «Чагин» («Редакция Елены Шубиной», АСТ)

Известный российский автор Евгений Водолазкин написал авантюрный роман о человеке с уникальным талантом — мнемонисте, который способен с точностью до мелочей запомнить буквально всё, но всю жизнь желает научиться забывать.

Исидор Чагин работал архивистом в Городской библиотеке Санкт-Петербурга и обладал феноменальной памятью. Он мог запомнить тексты любой сложности с первого раза. Однако у этой медали была и другая сторона: Чагин не мог ничего забыть, не получалось у него и отделять реальное от вымышленного, свой опыт от чужого. Памяти необходимо забвение, и большую часть жизни Исидор пытался научиться забывать.

Читатель знакомится с героем не напрямую, а через знавших его людей. Чагина вспоминает его младший коллега в библиотеке Павел Мещерский — после смерти мнемониста он был последним, с кем общался герой. Также об Исидоре говорит его соседка Нина и приятель. Парадоксально, что все они пытаются рассказать об архивисте более подробно, но не могут вспомнить и части того, что видели или знали. Так, человек, стремящийся к забвению в своей голове, сам стал отголоском прошлого. Читателю остаётся только догадываться со слов рассказчиков, каким на самом деле был Исидор Чагин.

Евгений Водолазкин — прозаик, обладатель премий «Ясная Поляна», «Большая книга», автор таких романов, как «Брисбен», «Лавр», «Авиатор».

«Этот вопрос возникает у Исидора на втором курсе, когда им была написана работа «Разоблачение буржуазных философских представлений о памяти». Неожиданным образом на защите рецензентом был разоблачён сам автор курсовой: работа дословно повторяла фрагменты книги с тем же названием. Автором её был факультетский профессор Спицын, также присутствовавший на защите.

Когда Исидору сказали, что он переписал исследование Спицына, автор курсовой не согласился. Рецензент помрачнел и поинтересовался, уж не из головы ли взял Чагин этот текст. Исидор отвечал, что — да, из головы. Рассердившись не на шутку, рецензент попросил его изложить хотя бы приблизительно то, что читалось в предисловии к курсовой.

Чагин не стал излагать приблизительно. Слово в слово он произнес своё предисловие, оказавшееся по стечению обстоятельств заодно и предисловием к книге Спицына. Рецензент ткнул пальцем ещё в одно место курсовой, и Чагин воспроизвёл его с такой же точностью. Когда изумлённые профессора спросили у Исидора о причине полного совпадения двух работ, он простодушно ответил, что текст, хранящийся в его памяти, случайно принял за свой».

Гвен Купер, «Правила счастья кота Гомера» (МИФ)

Молодая девушка Гвен всегда любила животных, потому неудивительно, что трагическая история о чёрном слепом котёнке пронзила её в самое сердце. Когда Гвен узнала от ветеринара о найдёныше, которому пришлось удалить глаза из-за инфекции, она была совсем не готова брать нового друга к себе в семью: у неё не было ни денег, ни жилья, поэтому она делила квартиру со своей близкой подругой и собирала каждую копейку на съём апартаментов. Тем не менее остаться равнодушной она не смогла, особенно после того, как увидела малыша воочию.

Так Гомер начал жить с ними. Несмотря на слепоту и все испытания, через которые ему пришлось пройти, он рос очень предприимчивым, любознательным и открытым к новым знакомствам. Именно Гомер научил Гвен любить жизнь и верить в свои силы. Девушка подарила коту семью, а он наполнил её существование новыми красками и смыслами.

Автор книги, как и её героиня, любит животных. Она часто выступает на сборе средств для приютов, а также жертвует часть гонораров организациям, которые обслуживают животных, подвергшихся жестокому обращению, брошенных и инвалидов.

«— Я сшила веки, — объяснила Пэтти, — чтобы не было видно пустых глазниц. Со стороны кажется, будто он спит или ещё не проснулся. Глядя на шов в виде английской буквы Х, я подумала: пожалуй, она права. Мне отчего-то вспомнились детские мультяшки, где героя в отключке изображают, просто нарисовав крестик на зрачках.

— Эй, привет, — тихонько шепнула я и наклонилась пониже. Пусть голос звучит на одном уровне с его головой, а не гремит сверху, точно жуткие раскаты грома. — Привет, парень!

Чёрный пушистый комок, покачиваясь, поднялся на лапки.

Я осторожно вытянула ладонь — она показалась мне какой-то чужой и великанской — и поскребла по донышку ящика. Котёнок потянулся на звук и, болтая головой под тяжестью пластмассового хомута, наконец уткнулся в мои пальцы и с любопытством их обнюхал.

Бросив вопросительный взгляд на Пэтти, я услышала: «Можете взять на руки, если, конечно, хотите».

Бережно вынув котёнка из ящика, я прижала его к груди, поддерживая одной рукой снизу, а другой — под передние лапки, и прошептала: «Ну здравствуй, малыш».

Юлия Идлис, «Гарторикс. Перенос» («Редакция Елены Шубиной», АСТ)

«Гарторикс. Перенос» — первая часть научно-фантастической трилогии. Действие книги разворачивается в 2241 году. Люди пытаются стать членами так называемого Переноса — процесса, при котором человеческий разум, покинувший внешнюю оболочку, переносится на планету Гарторикс, в звероподобное тело. На новой планете сознание может перерождаться вечно, что даёт возможность бесконечной жизни. Вот только попасть на Гарторикс может не каждый — для этого необходим специальный биохимический код. Впрочем, даже если человек не хочет такой судьбы, избавиться от полученного кода он может, только передав его другому.

Мир захватило безумие: «номера» на планету бессмертия разыгрывают в телешоу, продают на чёрном рынке, перекупают. Мощная пиар кампания поддерживает уверенность участников и зрителей в том, что лотерея дарит шанс на вечность. Все остальные детали при этом тщательно скрыты от глаз и ушей граждан. Мало кто задумывается о том, насколько оправдана эта охота и так ли чудесна и безоблачна жизнь на Гарториксе.

Новый роман Юлии Идлис критики сравнивают с культовым фильмом «Бегущий по лезвию», а также с произведениями Филиппа Дика и Татьяны Замировской.

Им Сон Сун, «Консультант» (МИФ)

Главный герой — начинающий автор детективных романов. Он получает заманчивое предложение — написать серию книг об убийствах, которые невозможно раскрыть, потому что выглядят они совсем не как преступления. Спустя время герой понимает: то, что он изложил на бумаге, случается наяву. Не по своей воле писатель становится соучастником смертельно опасной игры.

Корейский триллер «Консультант» — литературный дебют Им Сон Сун. До этого писатель работал в киноиндустрии сценаристом и помощником режиссёра. Книга получила одну из крупнейших литературных премий в Корее Segye Literary Award.

Роман понравится поклонникам таких сериалов, как «Игра в кальмара» и «Декстер».

«Он громко рассмеялся и сказал:

— Свобода — это хорошо. Тебе так кажется, потому что ты слишком много работал. Говорят же: «Труд освобождает».

Сказав это, он уехал. Больше мы не виделись. «Труд освобождает». Я слышал эти слова много раз, но не помнил, откуда они. Несколько месяцев спустя я прочитал в журнале, что похожая фраза есть в Библии: там говорилось, что освобождает истина. Я решил, что он что-то перепутал. Но нет.

Несколько лет спустя поздно ночью я сидел дома и под шум включённого телевизора обдумывал убийство богатой восьмидесятидевятилетней женщины. Она прожила слишком долго, и её внук больше не мог терпеть. Сюжет был до крайности банальным: его родители умерли, и он остался её единственным наследником.

Вдруг из телевизора, по каналу с документальным кино, я услышал: «Труд освобождает». Я всё бросил и подбежал к экрану. На нём появилась чёрно-белая фотография, где какие-то люди заходили в кирпичное здание через арку, над которой висела надпись по-немецки. Возможно, как раз те самые слова — «труд освобождает». Я в оцепенении уставился в экран. Последовало описание: «Евреи идут к газовым камерам». Фото сделали в Освенциме».

Наталья Петрова, Надежда Рычкова, «Страшный, таинственный, разный Новый год» (МИФ)

Книга представляет собой сборник легенд, традиций и магических обрядов, посвящённых празднованию Нового года. Читатели смогут узнать, например, как и зачем эвенки проводят обряд очищения, когда якуты празднуют обновление года, как проходят Рождество и старый Новый год у семейских (забайкальские старообрядцы), а также что означает начало года для марийцев и вепсов и чем отличается бурятский Сагаалган от чувашского Сурхури.

Новый год в каждом регионе страны празднуют по-своему и со своими традициями: гадают, приносят в жертву животное, угощают соседей едой, наряжают дом и т. д.

Для написания сборника Наталья Петрова и Надежда Рычкова читали многочисленные научные статьи и монографии, а также участвовали в фольклорно-этнографических экспедициях.

«Первый день праздника называется «вступление в чистую землю»: шаман готовится к путешествию в мир духов.

На второй день он совершает полёт на небо и просит у верхних духов счастья и плодородия для своего народа.

Третий день посвящён избавлению от болезней в предстоящем году. Для этого шаману нужно выполнить особое задание: участники праздника раскладывают перед ним на бубне свёртки материи (среди них полотенце, посвящённое духу опухоли, красный лоскуток для духа кровотечения, чёрный — для духа оспы, серый — для духа кашля и белый — для духа головной боли). В одном из тряпичных свёртков спрятана верёвка: если шаман, не прикасаясь к ним, определит, где она, будет благополучный год без тяжёлых недугов.—

Четвёртый день праздника посвящён будущим новорождённым: шаман просит духов наделить младенцев, которые родятся в новом году, умом и честностью.

В пятый день перед Чистым чумом образуется хоровод, участники которого изображают, что осторожно проходят мимо жилища грозного духа, — чтобы тот никому не навредил в предстоящем году.