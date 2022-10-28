Литовский фотограф сделал снимок лица муравья

Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас (Eugenijus Kavaliauskas) сделал снимок лица муравья. И вы явно не ожидали, что оно может выглядеть так.
Фото было удостоено звания «Выдающийся снимок» (Image of Distinction) на конкурсе Small World Photomicrography Competition 2022 года, проводимом Nikon. Фотография привлекла много внимания в соцсетях, и можно понять, почему.
На картинке крупным планом показаны челюсти и усики Camponotus, или муравья-древоточцы. Они строят свои гнёзда в древесине и питаются частями мёртвых насекомых, нектаром и падью, выделяемой тлей.
Фотография была сделана через микроскоп с пятикратным увеличением с использованием техники отражённого света, которая позволила запечатлеть детали лица муравья.