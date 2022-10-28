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1 час назад

Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас сделал снимок лица муравья

Ferra.ru

Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас (Eugenijus Kavaliauskas) сделал снимок лица муравья. И вы явно не ожидали, что оно может выглядеть так.

Литовский фотограф сделал снимок лица муравья
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Фото было удостоено звания «Выдающийся снимок» (Image of Distinction) на конкурсе Small World Photomicrography Competition 2022 года, проводимом Nikon. Фотография привлекла много внимания в соцсетях, и можно понять, почему.

На картинке крупным планом показаны челюсти и усики Camponotus, или муравья-древоточцы. Они строят свои гнёзда в древесине и питаются частями мёртвых насекомых, нектаром и падью, выделяемой тлей.

Фотография была сделана через микроскоп с пятикратным увеличением с использованием техники отражённого света, которая позволила запечатлеть детали лица муравья.

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