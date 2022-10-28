Литовский фотограф сделал снимок лица муравья

Литовский фотограф Эугениюс Каваляускас (Eugenijus Kavaliauskas) сделал снимок лица муравья. И вы явно не ожидали, что оно может выглядеть так.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Фото было удостоено звания «Выдающийся снимок» (Image of Distinction) на конкурсе Small World Photomicrography Competition 2022 года, проводимом Nikon. Фотография привлекла много внимания в соцсетях, и можно понять, почему.

На картинке крупным планом показаны челюсти и усики Camponotus, или муравья-древоточцы. Они строят свои гнёзда в древесине и питаются частями мёртвых насекомых, нектаром и падью, выделяемой тлей.