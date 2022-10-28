Откровения принца Гарри и папа римский — о том, смотрят ли священники порно

Доживаем до пятницы лишь для того, чтобы засвидетельствовать чистое сияние вечного кринжа –– звездного и порою не очень. А потому всем приготовиться: на старт, внимание, кринж!

Фото: Super.ru Super.ru

Что в имени тебе моем

Видео дня

На днях истовые поклонники блогерши Лерчек решили назвать ребенка в честь ее бренда косметики. Дурной пример заразителен, а решили им заразиться, по всей видимости, фанаты Моргенштерна (признан иноагентом). Новорожденную девочку назвали Ван Ласт Моргенштерн в честь нового альбома рэпера (звучно, ничего не скажешь).

Нас, в общем-то, ничего не смущает: главное, чтобы дело не дошло до ренессанса некогда популярных в СССР имен вроде Даздраперма и Кукуцаполь. Ну а если дойдет, то мальчика, например, можно назвать Грэлюмб («Герои рэпа любят мощный биток»).

Жизнь во грехе

На днях папа римский Франциск решил обсудить с начинающими священнослужителями актуальное. Понтифик упомянул, что впасть в грех просмотра порнографии могут все без исключения, в том числе священники и монахи. Но пристрастие осуждается церковью, поскольку «ослабляет сердце» и «оттуда входит дьявол».

А началось все с безобидного вопроса семинариста о том, должны ли будущие служители божьи использовать мобильные телефоны. Папа отметил, что пользоваться социальными сетями допустимо, но лучше не увлекаться. Мы так и делаем, когда не разыскиваем днем с огнем кандидатов на «Кринж недели».

Панацея от старости

Любопытный ритуал был запечатлен на недавней сторис Анастасии Решетовой: модель с подругой прямо во время ужина в ресторане решили протереть кожу кубиками льда. Вероятно, предполагалось, что это должен быть такой бьюти-хак –– лица у девушек сосредоточенные и серьезные, тут не до шуток.

Мы же считаем, что это отголоски хардкорного обливания холодной водой в детстве: закалка, все дела. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Ну или такой декомпозинг коктейля. Главное, чтобы за ним под деконструкцию не попал очевидно дорогостоящий ужин.

Американская мечта

Грядущие мемуары принца Гарри так взбудоражили общественность, что интернет-острословы не могли молчать. Чашу терпения, судя по всему, переполнило от релизнутой недавно обложки книги с патетической подписью «Его слова. Его история» и мудрым и загадочным Гарри, прекрасно иллюстрирующим выражение «лицо кирпичом». На просторах Сети начала гулять пародийная (а вдруг настоящая?) выдержка из королевской исповеди.

«Мы с Меган решили покинуть королевскую семью, и это были действительно тяжелые времена. Однажды, гуляя по улицам Лос-Анджелеса, я заметил здание с яркой неоновой вывеской Hollywood Star Lanes. Я сказал себе: "К черту все!" и зашел внутрь.

Внутри все играли в игру под названием "Боулинг", о которой я никогда не слышал. Думаю, она довольно популярна в Америке. Ты берешь огромный тяжелый мяч и катишь его в сторону кегель, которые должен сбить. Когда ты на боулинговой дорожке, все вокруг перестает иметь значение, остается только звук катящегося мяча и сбитых кегель. Это как йога, но для настоящих мужиков. Конечно, это запало мне в душу.

Боулинг спас мне жизнь сегодня», –– приводится отрывок.

Подлинность не вызывает вопросов!

Шрек –– это жизнь

Некогда вирусившийся в интернете мем про Shrek is love, Shrek is life –– теперь нечто большее, чем просто мем. Многочисленные телеграм-каналы сообщают, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, все это время думая, что возносит свои молитвы Будде. Бюст великого был приобретен женщиной в сувенирной лавке, а спустя несколько лет тайное все же стало явным: приятельница филиппинки рассказала той, что в камне все это время был выточен мультипликационный огр.