Откровения принца Гарри и папа римский — о том, смотрят ли священники порно

Доживаем до пятницы лишь для того, чтобы засвидетельствовать чистое сияние вечного кринжа –– звездного и порою не очень. А потому всем приготовиться: на старт, внимание, кринж!
На днях истовые поклонники блогерши Лерчек решили назвать ребенка в честь ее бренда косметики. Дурной пример заразителен, а решили им заразиться, по всей видимости, фанаты Моргенштерна (признан иноагентом). Новорожденную девочку назвали Ван Ласт Моргенштерн в честь нового альбома рэпера (звучно, ничего не скажешь).
Нас, в общем-то, ничего не смущает: главное, чтобы дело не дошло до ренессанса некогда популярных в СССР имен вроде Даздраперма и Кукуцаполь. Ну а если дойдет, то мальчика, например, можно назвать Грэлюмб («Герои рэпа любят мощный биток»).
На днях папа римский Франциск решил обсудить с начинающими священнослужителями актуальное. Понтифик упомянул, что впасть в грех просмотра порнографии могут все без исключения, в том числе священники и монахи. Но пристрастие осуждается церковью, поскольку «ослабляет сердце» и «оттуда входит дьявол».
А началось все с безобидного вопроса семинариста о том, должны ли будущие служители божьи использовать мобильные телефоны. Папа отметил, что пользоваться социальными сетями допустимо, но лучше не увлекаться. Мы так и делаем, когда не разыскиваем днем с огнем кандидатов на «Кринж недели».
Любопытный ритуал был запечатлен на недавней сторис Анастасии Решетовой: модель с подругой прямо во время ужина в ресторане решили протереть кожу кубиками льда. Вероятно, предполагалось, что это должен быть такой бьюти-хак –– лица у девушек сосредоточенные и серьезные, тут не до шуток.
Мы же считаем, что это отголоски хардкорного обливания холодной водой в детстве: закалка, все дела. Общеукрепляющая, утром отрезвляющая. Ну или такой декомпозинг коктейля. Главное, чтобы за ним под деконструкцию не попал очевидно дорогостоящий ужин.
Грядущие мемуары принца Гарри так взбудоражили общественность, что интернет-острословы не могли молчать. Чашу терпения, судя по всему, переполнило от релизнутой недавно обложки книги с патетической подписью «Его слова. Его история» и мудрым и загадочным Гарри, прекрасно иллюстрирующим выражение «лицо кирпичом». На просторах Сети начала гулять пародийная (а вдруг настоящая?) выдержка из королевской исповеди.
«Мы с Меган решили покинуть королевскую семью, и это были действительно тяжелые времена. Однажды, гуляя по улицам Лос-Анджелеса, я заметил здание с яркой неоновой вывеской Hollywood Star Lanes. Я сказал себе: "К черту все!" и зашел внутрь.
Внутри все играли в игру под названием "Боулинг", о которой я никогда не слышал. Думаю, она довольно популярна в Америке. Ты берешь огромный тяжелый мяч и катишь его в сторону кегель, которые должен сбить. Когда ты на боулинговой дорожке, все вокруг перестает иметь значение, остается только звук катящегося мяча и сбитых кегель. Это как йога, но для настоящих мужиков. Конечно, это запало мне в душу.
Боулинг спас мне жизнь сегодня», –– приводится отрывок.
Подлинность не вызывает вопросов!
Некогда вирусившийся в интернете мем про Shrek is love, Shrek is life –– теперь нечто большее, чем просто мем. Многочисленные телеграм-каналы сообщают, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, все это время думая, что возносит свои молитвы Будде. Бюст великого был приобретен женщиной в сувенирной лавке, а спустя несколько лет тайное все же стало явным: приятельница филиппинки рассказала той, что в камне все это время был выточен мультипликационный огр.
Упс! Ошибочка вышла. Хотя кто знает, кто и что там на выходе из сансары.