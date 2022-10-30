Памятник Минину и Пожарскому в Москве: кто и когда установил, история памятника

Монумент появился на Красной площади спустя двести лет после Смутного времени. «Рамблер» рассказывает, как в Москве появился памятник Минину и Пожарскому, кем и когда был установил и за что должны быть благодарны потомки.

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Вообще-то сначала памятник установили перед торговыми рядами, но в 1931 году, когда проводили реконструкцию Красной площади, его перенесли к собору Василия Блаженного. После реконструкции монумент остался на прежнем месте.

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С чего все началось

Идея установить монумент в честь Минина и Пожарского появилась еще в 1802 году, тогда в петербургской Академии художеств дали студентам в качестве рабочей тему подвига нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Потом эту же идею обсуждали на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, но император Александр I отказался от этой идеи, так как в казне не нашлось достаточно средств.

Но несмотря на это, в 1804 году адъюнкт-ректор Академии художеств Иван Мартос по собственной инициативе выполнил и представил публике макет памятника. Публика оценила, но от слов к делу никто не перешел.

В 1808 году жители Нижнего Новгорода заговорили о необходимости установить памятник и даже собрали деньги на него. На этот раз император Александр I дал свое согласие и открыл конкурс работ. В конкурсе участвовали именитые скульпторы Иван Прокофьев, Феодосий Щедрин, Василий Демут-Малиновский, Степан Пименов, архитекторы Жан-Франсуа Тома де Томон, Андрей Михайлов, но победа досталась Ивану Мартосу. К 1811 году удалось собрать 136 тысяч, тогда же было решено ставить монумент в Москве, а на деньги, собранные Нижегородской губернией, в 1828 году установили обелиск в Нижнем Новгороде.

Как работали над памятником Минину и Пожарскому

Работа над монументом продолжалась несколько лет и не останавливалась даже в период Отечественной войны. Моделями, изображавшими Минина и Пожарского, стали сыновья Ивана Мартоса, а создавать большую модель памятника помогал скульптор Иван Тимофеевич Тимофеев. Скульптурную группу из глины приходилось каждый день в течение двух лет поливать водой.

Отливал монумент известный литейный мастер Академии художеств Василий Екимов, который одни из первых начал отливать скульптуры не по частям, а целиком.

Для отливки были изготовлены восковые фигуры, их нужно было 45 раз обмазать жидкой смесью из толченого кирпича и пива, каждый раз просушивая с помощью опахал из перьев. Изнутри фигуры заполнили смесью алебастра и толченого кирпича. Заранее построили 16 печей, которые целый месяц топили воск для отливки.

На памятник ушло:

1100 пудов меди,

10 пудов олова,

60 пудов цинка.

Напомним, что один пуд равен примерно 16 килограммам. На создание сплава понадобилось 10 часов.

Памятник был отлит 6 августа 1816 года, на отливку ушло всего 9 минут. Такую сложную композицию из двух фигур в России отлили впервые за один раз. Только меч, шлем и щит отлили отдельно.

Установка памятника Минину и Пожарскому

Все работы были завершены в мае 1817 года, и памятник отправился из Петербурга в Москву по воде. Скульптура шла по Неве и Онежскому озеру, через Мариинскую систему, потом по Шексне до Рыбинска, затем по Волге в Нижний Новгород, отсюда – по Оке до Коломны. Наконец 2 сентября 1817 года памятник Минину и Пожарскому оказался у стен Кремля.

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Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля (6 марта) 1818 года, на котором присутствовали все члены императорской семьи.

Изначально его установили напротив Кремля у Верхних торговых рядов (ныне – ГУМ), но затем его пришлось перенести из-за реконструкции Красной площади. С 1931 года памятник находится на привычном месте.

Кто такие Минин и Пожарский

Достоверно известно, что Кузьма Минин был старостой Нижнего Новгорода и владел мясной лавкой. Он стал одним из организаторов Второго народного ополчения, возглавил которое князь Дмитрий Пожарский.

Ополчение начало формироваться в 1611 году в Нижнем Новгороде и оттуда двинулось в сторону Москвы с тем, чтобы выгнать польских интервентов из Кремля во главе с Лжедмитрием II.

Дмитрий Пожарский после смерти Ивана Грозного служил Борису Годунову, а затем Василию Шуйскому, которому остался верен несмотря на то, что многие московские князья и бояре перешли на сторону польских интервентов.

Второе ополчение стало успешнее первого благодаря:

хорошей организации,

правильному сбору и распределению средств,

созданию собственной канцелярии,

налаживанию связей со многими городами и районами.

А самое главное участников Второго ополчения объединяла общая цель и слаженность действий.

Что Минин и Пожарский сделали для России