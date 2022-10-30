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45 минут назад

Памятник Минину и Пожарскому в Москве: кто и когда установил, история памятника

Катя Кобышева

Монумент появился на Красной площади спустя двести лет после Смутного времени. «Рамблер» рассказывает, как в Москве появился памятник Минину и Пожарскому, кем и когда был установил и за что должны быть благодарны потомки.

Памятник Минину и Пожарскому в Москве: кто и когда установил, история памятника
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вообще-то сначала памятник установили перед торговыми рядами, но в 1931 году, когда проводили реконструкцию Красной площади, его перенесли к собору Василия Блаженного. После реконструкции монумент остался на прежнем месте.

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С чего все началось

Идея установить монумент в честь Минина и Пожарского появилась еще в 1802 году, тогда в петербургской Академии художеств дали студентам в качестве рабочей тему подвига нижегородского старосты Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского. Потом эту же идею обсуждали на заседании Вольного общества любителей словесности, наук и художеств, но император Александр I отказался от этой идеи, так как в казне не нашлось достаточно средств.

Но несмотря на это, в 1804 году адъюнкт-ректор Академии художеств Иван Мартос по собственной инициативе выполнил и представил публике макет памятника. Публика оценила, но от слов к делу никто не перешел.

В 1808 году жители Нижнего Новгорода заговорили о необходимости установить памятник и даже собрали деньги на него. На этот раз император Александр I дал свое согласие и открыл конкурс работ. В конкурсе участвовали именитые скульпторы Иван Прокофьев, Феодосий Щедрин, Василий Демут-Малиновский, Степан Пименов, архитекторы Жан-Франсуа Тома де Томон, Андрей Михайлов, но победа досталась Ивану Мартосу. К 1811 году удалось собрать 136 тысяч, тогда же было решено ставить монумент в Москве, а на деньги, собранные Нижегородской губернией, в 1828 году установили обелиск в Нижнем Новгороде.

Как работали над памятником Минину и Пожарскому

Работа над монументом продолжалась несколько лет и не останавливалась даже в период Отечественной войны. Моделями, изображавшими Минина и Пожарского, стали сыновья Ивана Мартоса, а создавать большую модель памятника помогал скульптор Иван Тимофеевич Тимофеев. Скульптурную группу из глины приходилось каждый день в течение двух лет поливать водой.

Отливал монумент известный литейный мастер Академии художеств Василий Екимов, который одни из первых начал отливать скульптуры не по частям, а целиком.

Для отливки были изготовлены восковые фигуры, их нужно было 45 раз обмазать жидкой смесью из толченого кирпича и пива, каждый раз просушивая с помощью опахал из перьев. Изнутри фигуры заполнили смесью алебастра и толченого кирпича. Заранее построили 16 печей, которые целый месяц топили воск для отливки.

На памятник ушло:

  • 1100 пудов меди,
  • 10 пудов олова,
  • 60 пудов цинка.

Напомним, что один пуд равен примерно 16 килограммам. На создание сплава понадобилось 10 часов.

Памятник был отлит 6 августа 1816 года, на отливку ушло всего 9 минут. Такую сложную композицию из двух фигур в России отлили впервые за один раз. Только меч, шлем и щит отлили отдельно.

Установка памятника Минину и Пожарскому

Все работы были завершены в мае 1817 года, и памятник отправился из Петербурга в Москву по воде. Скульптура шла по Неве и Онежскому озеру, через Мариинскую систему, потом по Шексне до Рыбинска, затем по Волге в Нижний Новгород, отсюда – по Оке до Коломны. Наконец 2 сентября 1817 года памятник Минину и Пожарскому оказался у стен Кремля.

wikipedia.org

Торжественное открытие памятника состоялось 20 февраля (6 марта) 1818 года, на котором присутствовали все члены императорской семьи.

Изначально его установили напротив Кремля у Верхних торговых рядов (ныне – ГУМ), но затем его пришлось перенести из-за реконструкции Красной площади. С 1931 года памятник находится на привычном месте.

Кто такие Минин и Пожарский

Достоверно известно, что Кузьма Минин был старостой Нижнего Новгорода и владел мясной лавкой. Он стал одним из организаторов Второго народного ополчения, возглавил которое князь Дмитрий Пожарский.

Ополчение начало формироваться в 1611 году в Нижнем Новгороде и оттуда двинулось в сторону Москвы с тем, чтобы выгнать польских интервентов из Кремля во главе с Лжедмитрием II.

Дмитрий Пожарский после смерти Ивана Грозного служил Борису Годунову, а затем Василию Шуйскому, которому остался верен несмотря на то, что многие московские князья и бояре перешли на сторону польских интервентов.

Второе ополчение стало успешнее первого благодаря:

  • хорошей организации,
  • правильному сбору и распределению средств,
  • созданию собственной канцелярии,
  • налаживанию связей со многими городами и районами.

А самое главное участников Второго ополчения объединяла общая цель и слаженность действий.

Что Минин и Пожарский сделали для России

Ополчение вплотную подошло к Москве, а затем в боях сумело освободить большую ее часть, но не всю. Китай-город удалось взять приступом 22 октября (1 ноября) 1612 года, интервенты оставались только в Кремле. Так как были отрезаны пути снабжения, голод усиливался, сначала им пришлось выдворить боярские семьи. Окончательно польские интервенты сдались 26 октября (5 ноября) 1612 поляки.

Истории,Иван Мартос,Кузьма Минин,Василий Шуйский,Иван Тимофеев,Андрей Михайлов,Дмитрий Пожарский,Иван Грозный,Борис Годунов,
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