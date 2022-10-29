В Париже показали шоколадные платья

В Париже открылся трёхдневный Шоколадный салон, впервые после двух лет перерыва из-за пандемии коронавируса. На него съехались шоколатье не только со всей Франции, но и из соседней Бельгии, а также из африканских и латиноамериканских стран – крупнейших производителей шоколада в мире. Форум проходит в формате выставки-ярмарки и посвящён в этом году индейцам доколумбовой эпохи, которые первыми научились делать из какао-бобов «напиток богов».

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Здесь заключаются как многомиллионные контракты, так и проходят различного рода дегустации и презентации. Так, например, молодой и уже признанный парижский кондитер Дамиан Видал в этом году предложил посетителям шоколад с добавлением самого жгучего перца в мире – «каролинского жнеца». Попадая в рот, такая плитка сначала даёт мягкий и сладкий вкус, а затем «взрывается» горячей остротой, которая через несколько минут утихает.

Шоколадный салон. Франция, октябрь 2022.

Другие участники Салона объединились для показа шоколадных платьев, сделанных в натуральную величину и надетых профессиональными моделями. Одна из них, «Мисс Франция 2020» Клеманс Ботино рассказала об ощущениях. «Вы должны быть по-настоящему одеты, обшиты, и всё время стоять прямо. А это довольно тяжёлый костюм и надо уметь носить его. Больше нет никакого секрета», - отметила манекенщица.