"Новый 1992-й": отмена налога, земельная реформа и помощь Запада

Спецпроект "Реального времени": какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 46-я

Фото: Реальное время Реальное время

В начале 90-х власти республики в условиях экономического кризиса решили поддержать население — отменили налог на торговлю продовольствием, аграриям помогали создавать первые фермерские хозяйства. Наблюдая сложившуюся обстановку, западные бизнес-партнеры не видели перспектив в рухнувшей экономике Союза и разрывали совместные проекты. Руководство страны искало поддержки на Западе — для устранения многомиллиардного дефицита бюджета Россия брала кредиты. В те же дни Япония предложила Михаилу Горбачеву обменять Южные Курилы на финансовую помощь в размере 28 млрд долларов. Подробности — в очередном дайджесте "Реального времени" по газетам тех лет.

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"Из телетайпного зала "ВК"

Жители Курильских островов в начале 90-х жили почти в полной нищете, хотя рыбаки зарабатывали много, продавая улов японцам — но деньги не тратили, копили на жизнь на "большой земле". Несмотря на свое положение, население Курил категорически не хотело, чтобы острова переходили к Японии. 18 апреля 1991 года во время визита в Японию Горбачев подписал Совместное советско-японское заявление, где впервые с 1960 года признавалось существование вопроса о принадлежности островов. Но Курилы все же остались в составе Союза.

Пока центральная пресса спорит о юридических аспектах передачи "четырех голых скал", на самих Курилах замерли тысячи сердец", — пишет московская газета "Куранты". Газета отмечает, что на Курилах поражает несоответствие между бедностью и богатством. "Люди зарабатывают неплохо, но живут в ужасающих условиях. Многие десятилетия архипелаг переживает тотальный, беззастенчивый грабеж", — "Куранты" напоминают о безразличии к быту жителей, вскрытии многочисленных фактов, когда курильское начальство получало взятки за попустительство японцам в ловле рыбы в советской экономической зоне. "Но именно эти люди, — отмечает газета, — стали наиболее непримиримыми в вопросе о возможной передачи Курил японцам. И у простых курильчан вызывают ужас даже слабые попытки правительства по решению территориальной проблемы. Пленники островов, — они уже не могут представить себе иного существования"*.

Разруха, царившая в стране весной 1991 года, отражалась на международном сотрудничестве — многие западные партнеры разрывали первые совместные контракты.

На заседании правления совместного советско-канадского предприятия "Тибор", учрежденного несколько месяцев назад, канадская сторона объявила, что прекращает вкладывать в него деньги. В качестве причин такого решения названы внутриполитическая и экономическая нестабильность в стране, необязательность советских партнеров, неразбериха в законах, события в Прибалтике, "жесткие указы президента"*.

В Новочеркасске решили провести митинг в память о жертвах расстрела, произошедшего 2 июня 1962 года. В этот день рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода и горожане вышли на митинг из-за роста цен и низких зарплат, силовики открыли по ним огонь — было убито 26 человек, 87 получили ранения.

2 июня исполняется 30-я годовщина расстрела манифестации трудящихся в Новочеркасске. В связи с этим местные отделения демократических партий и движений намерены провести в городе митинг и демонстрацию. В будущем предполагается создать ассоциацию городов, где за годы советской власти произошли аналогичные новочеркасским события*.

В Москве весной 1991 года было создано движение "Военные за демократию", координационный совет которого возглавил летчик-испытатель, полковник Владимир Смирнов. В те дни "Союзпечать" в Туркмении отказалась продавать независимые издания, а облисполком Томска выделил 1 млн рублей на восстановление храмов.

Новое движение "Военные за демократию" объявило о своем создании в Москве. Оно намерено действовать в рамках движения "Демократическая Россия". Направление нового движения — обеспечение реформы обновления армии, войск МВД и КГБ, проведение реальной конверсии оборонной промышленности на научной основе, поддержка и защита социально-экономических, политических и личных прав и свобод военнослужащих, предотвращение использования военнослужащих для разрешения межнациональных и политических конфликтов. На встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов РСФСР Игорем Клочковым председатели первичных профсоюзных организаций России предложили в рамках проходящих "весенних дней единства действий профсоюзов" потребовать от Леонида Кравченко передачи второго телеканала Российскому телевидению*.

"Запад нам поможет?"

В апреле 1991 года в экономике началась полная катастрофа, население стремительно беднело, за хлебом выстраивались километровые очереди, а продукты, что появлялись на прилавках, тут же сметались. Дефицит бюджета СССР составил в тот год рекордный 31 млрд рублей. Правительство стало искать помощи у Запада — и финансовой, и гуманитарной. Из США в Союз полетели "ножки Буша", из европейских стран — ветчина, детские пюре, прочие консервы и сладости. В апреле 1991 года Казань ждала поступления 15 тысяч посылок весом в 35 кг каждая с гуманитарным грузом из Голландии.

15 тысяч продовольственных посылок в рамках гуманитарной помощи поступят из Голландии в Казань в апреле-мае.Вес каждой из них — (не видно) килограммов. Первая партия прибудет в наш город (не видно) апреля. Заседавшая вчера городская комиссия по приему и распределению международной гуманитарной помощи решила передать посылки с продовольствием следующим категориям горожан: инвалидам Отечественной войны и труда 1 и 2 групп, инвалидам с детства и инвалидам по зрению 1 и 2 групп, семьям погибших участников Отечественной войны и афганцев, многодетным матерям, имеющим трех и более детей, незаконно репрессированным.Не забывает казанцев и город-побратим Брауншвейг. В конце апреля планируется доставить авиарейсом в Казань 1100 посылок с продовольствием и три тонны медикаментов*.

"Земля и люди"

19 апреля 1991 года Верховный Совет Татарстана принял постановление о проведении в республике земельной реформы. Перед этим документ прошел обсуждение на проходившей в те дни 4-й сессии ВС ТССС. В то время агропромышленный сектор ощущал на себе все "прелести" экономического положения в стране. В 1990 году по всей РСФСР было закуплено лишь 3,9 млн тонн урожая — план был не выполнен почти на треть. И в апреле 1991 года в Москве и ряде областей запасов муки оставалось менее, чем на 10 суток. Что касается Татарстана, то если продукции, выращенной колхозами и совхозами республики, еще хватало для обеспечения населения региона, то сами аграрии испытывали острую нехватку рук и техники — жители сел и деревень в поисках заработка массово уезжали в город. Нечем было заменить и устаревшую технику, заводы-производители простаивали.

Во время выступления перед депутатами председатель Верховного Совета республики Минтимер Шаймиев, отметил, что хоть как-то сгладить острые углы поможет отмена налога в 5% для всех продовольственных товаров. На той же сессии депутаты приняли закон о создании в республике Госкомитета по земельным ресурсам и земельной реформе, началось обсуждение проекта закона о крестьянском (фермерском хозяйстве). Благодаря ему в 1991 году в республике были созданы первые 254 фермерских хозяйства, общая площадь земли которых составила 11,5 тысячи гектаров.

Накануне состоялось обсуждение доклада председателя Верховного Совета ТССР М. Шаймиева "Об общественно-политической ситуации и о мерах социальной защиты населения республики". Отметим, что в выступлении председателя Верховного Совета прозвучала тревога в связи с нарастающими кризисными явлениями в экономике республики, характерными и для всей страны. Сокращается объем промышленного производства и строительно-монтажных работ, расстроены многие хозяйственные связи, не выполняются обязательства по выпуску товаров народного потребления. Прошлогодние результаты работы аграрного сектора экономики республики позволяют сохранить на прежнем уровне снабжение жителей республики основными продуктами питания, но и здесь есть свои сложности. Сельчанам не хватает рабочей силы, техники. Совершенно очевидно, что горожанам, как и прежде, придется выйти на поля и заняться самообеспечением продуктами питания, в первую очередь картофелем и овощами.Сложная обстановка в агропромышленном секторе, отметил докладчик, вызвана непоследовательной политикой Центра. Но нельзя все списывать на него. И собственных упущений достаточно. Среди них, прежде всего, снижение производственной и трудовой дисциплины*.

"Из телетайпного зала "ВК"

Исправить ситуацию в обществе из-за резкого скачка цен, вняв ряду требований Союза трудовых коллективов, власти Татарстана решили отменить действие 5% налога на продажу ряда товаров. Налог с продаж в СССР был введен по указу Горбачева в конце 1990 года и был отменен в России в 1992 году.

В апреле 1991 года мир следил за визитом председателя Верховного Совета СССР Михаила Горбачева в Японию. Он стал первым генсеком страны, посетившим эту страну. Одной из главных тем переговоров были Южные Курилы. Тогда же находившийся в составе делегации глава научно-технического совета СССР Аркадий Вольский предложил японцам изучить совместное строительство АЭС на Курилах. Предложение не получило поддержки и развития.

Тем временем руководство Интерпола собиралось посетить Москву, чтобы обсудить совместные действия по борьбе с оргпреступностью.

В Москве создан альянс "Независимая Россия", в который вошли российская христианская демократическая партия, организация "Молодая Россия" и часть левоцентристски ориентированных членов ДС. Участники альянса выступили с заявлением, в котором сформулированы его политическая концепция и программа действий. Положение России как исторической основы СССР является тяжелым и двусмысленным, говорится в документе. Налицо открытое противостояние Центра, игнорирование Декларации о суверенитете РСФСР. В этих условиях отсутствие четкой концепции и логики в действиях демократических сил грозит утратой доверия народа.Регулярными авиарейсами планируется связать Титосэ (Хоккайдо) с Южно-Сахалинском, хотя этому плану еще предстоит апробация у японских военных, активно использующих аэропорт Титосэ и пока не соглашающихся на посадку там советских лайнеров**.

*"Вечерняя Казань" 17 апреля 1991 года