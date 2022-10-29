Хеллоуин: история самого мистического праздника

В ночь с 31 октября на 1 ноября многие страны отмечают Хэллоуин, который большинством воспринимается как один из самых мистических праздников. "Рамблер" расскажет, откуда возник этот праздник.
Прообразом Хэллоуина стал древнеязыческий праздник кельтов Самайн. Народы, которые населяли Шотландию и Ирландию, делили год на две части: темную и светлую. День перехода от одной части к другой отмечался по лунному календарю и был плавающим. Приблизительно это происходило на границе октября и ноября, а затем в марте.
Праздник символизировал окончание лета и сбора урожая. Отмечали его с размахом, аж 7 дней. А первые упоминания о нём встречаются в писаниях X века. Но зачатки мистики существовали уже тогда. Несколько дней люди прыгали через костры и проходили между ними. Считалось, что силой огня человек очищает себя.
По одной праздник был чисто сельскохозяйственным. По второй был связан со смертью и сверхъестественными силами, хотя официальных подтверждений этому нет. Историки склонны к тому, что вторая версия появились у праздника позже.
В 1601 году папа Григорий I было решил не бороться с языческим праздником, а трансформировать его в христианский, и к XVIII веку под действием этой политики произошло некоторое взаимопроникновение сельскохозяйственного праздника язычников и христианского католического Дня всех святых, который отмечают 1 ноября. Так зародился Хэллоуин, вобравший традиции того и другого.
Изначально в Ирландии и Шотландии использовали репу или брюкву вместо тыквы. Существовало поверие, что овощи с зажженными свечами, выставленные у дома отгонят нечисть. Тыква же пришла к нам из Америки, куда эмигрировали народы Британии. Фонари из овощей просто обходились дешевле, а резать их было куда удобнее.
Но самое интересное, что этот ритуал проводился в рамках сельхозработ, и никакого отношения к Хэллоуину изначально не имел. И лишь во второй XIX века тыква стала символом этого праздника. Как видите многие традиции были изменены и просто притянуты за уши, а народу всего лишь полюбились эти нововведения.
Еще одна традиция Хэллоуина появилась задолго до его возникновения и имела совсем другой смысл. Ещё в средние века в День святых детям раздавали сладости и это считалось актом милосердия и помощи ближнему. Но с приходом Хэллоуина стало обычным явлением ходить по домам и выпрашивать конфетки, а тем кто жадничал, строили мелкие пакости.
Хотя одним из атрибутов Хэллоуина является черный кот, именно ему и не повезло. В день Хэллоуина пушистых созданий оставляли за дверью дома и им приходилось проводить ночь на улице.
Существует и ещё масса причуд, как, например, выходить спиной из дома, но все они не имеют ничего общего с корнями праздника и являются заимствованными.
В конце прошлого века во многих странах Восточной Европы, Австралии и Океании в моду вошла символика западного Хэллоуина, проходят зомби-парады. С удовольствием этот праздник отмечают в Корее и Японии.