Хеллоуин: история самого мистического праздника

В ночь с 31 октября на 1 ноября многие страны отмечают Хэллоуин, который большинством воспринимается как один из самых мистических праздников. "Рамблер" расскажет, откуда возник этот праздник.

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Прообразом Хэллоуина стал древнеязыческий праздник кельтов Самайн. Народы, которые населяли Шотландию и Ирландию, делили год на две части: темную и светлую. День перехода от одной части к другой отмечался по лунному календарю и был плавающим. Приблизительно это происходило на границе октября и ноября, а затем в марте.

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Праздник символизировал окончание лета и сбора урожая. Отмечали его с размахом, аж 7 дней. А первые упоминания о нём встречаются в писаниях X века. Но зачатки мистики существовали уже тогда. Несколько дней люди прыгали через костры и проходили между ними. Считалось, что силой огня человек очищает себя.

По одной праздник был чисто сельскохозяйственным. По второй был связан со смертью и сверхъестественными силами, хотя официальных подтверждений этому нет. Историки склонны к тому, что вторая версия появились у праздника позже.

В 1601 году папа Григорий I было решил не бороться с языческим праздником, а трансформировать его в христианский, и к XVIII веку под действием этой политики произошло некоторое взаимопроникновение сельскохозяйственного праздника язычников и христианского католического Дня всех святых, который отмечают 1 ноября. Так зародился Хэллоуин, вобравший традиции того и другого.

Изначально в Ирландии и Шотландии использовали репу или брюкву вместо тыквы. Существовало поверие, что овощи с зажженными свечами, выставленные у дома отгонят нечисть. Тыква же пришла к нам из Америки, куда эмигрировали народы Британии. Фонари из овощей просто обходились дешевле, а резать их было куда удобнее.

Но самое интересное, что этот ритуал проводился в рамках сельхозработ, и никакого отношения к Хэллоуину изначально не имел. И лишь во второй XIX века тыква стала символом этого праздника. Как видите многие традиции были изменены и просто притянуты за уши, а народу всего лишь полюбились эти нововведения.

Еще одна традиция Хэллоуина появилась задолго до его возникновения и имела совсем другой смысл. Ещё в средние века в День святых детям раздавали сладости и это считалось актом милосердия и помощи ближнему. Но с приходом Хэллоуина стало обычным явлением ходить по домам и выпрашивать конфетки, а тем кто жадничал, строили мелкие пакости.

Хотя одним из атрибутов Хэллоуина является черный кот, именно ему и не повезло. В день Хэллоуина пушистых созданий оставляли за дверью дома и им приходилось проводить ночь на улице.

Существует и ещё масса причуд, как, например, выходить спиной из дома, но все они не имеют ничего общего с корнями праздника и являются заимствованными.