Россиянам рассказали, как быстро выучить иностранный язык

В 2022 году тысячи россиян уехали за рубеж, и языковой барьер стал проблемой для многих из них. Преподаватели иностранных языков рассказали, как можно быстро выучить язык — хоть английский, хоть грузинский. Для начала надо определиться, для чего именно он нужен, затем придётся учить основные слова и обороты по бытовым темам. Стоит записывать новые слова за носителями языка и уточнять, что они значат.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

«Корабль без пункта назначения будет дрейфовать в море, пока матросы не перемрут. Зачем вам нужен язык? Купить кофе? Открыть карту в банке? Сдать на права? Сядьте и пропишите», — предложил учитель английского языка Иван Галдин.

Его коллега, преподаватель Иван Кустов посоветовал изучить основные фразы «я хочу…», «сколько стоит?». Потом заняться лексикой по основным бытовым темам: рассказ о себе, хобби, увлечения, работа, еда, кафе и рестораны, одежда, погода, отели, город и так далее.

Учительница армянского языка Марина Саргсян посоветовала купить разговорник или найти сайт с основными словами и фразами.

А учитель грузинского языка Давид Таварткиладзе напомнил, что есть бесплатные учебники на правительственных сайтах Грузии.

Преподаватели посоветовали постоянно повторять сложные слова и обороты, со временем они запомнятся. Также надо стараться думать на языке, который изучает человек.

Стоит смотреть фильмы и сериалы на этом языке. «Если вы не понимаете, что происходит в турецком фильме, выберите кино, которое вы хорошо знаете, предположим, "Гарри Поттер" или "Властелин колец", и посмотрите его в турецкой озвучке», — рассказала учительница турецкого языка Полина Шипицына.