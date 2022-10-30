Школьники хотели напугать бабушку на Хэллоуин и увидели страшное

Костромские школьники хотели напугать свою соседку, но перепугались сами, узнал KOSTROMA.TODAY. Историю из Волгореченска рассказали в газете “ВЕК”.

Фото: Kostroma.Today Kostroma.Today

Двум братьям Юре и Сереже долгое время не давала покоя пожилая соседка снизу. Они сетовали, что Мария Михайловна вредничает — постоянно жалуется родителям. Бабушка же считала, что воспитывает юнцов — они громко топали и не здоровались.

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Вечером перед Хэллоуином братья снова не поздоровались с соседкой. Они подумали, что та опять наябедничает их маме. И тогда они задумали отомстить, подшутив над женщиной. Тем более был хороший повод — на носу День всех мертвых.

Мальчишки нашли дома тыкву, вырезали на ней страшную мордочку, а внутри поставили свечу. В ночь праздника они прикрепили тыкву на крючок к удочке, высунулись в окно и повесили жуткую тыкву над окном вредной бабушки.

“Эх, и испугается же она! На весь Волгореченск заорет”, — радовались школьники.

Однако время шло, а бабушка все не кричала. И вдруг — конструкция ломается, а тыква летит вниз. Ребята побежали, чтобы забрать свое изобретение и не получить люлей от папы за пропавшую удочку. Но, когда они вышли в подъезд, то ни одна лампочка не работала. Им пришлось пробираться в кромешной темноте.

Братья пробежали мимо квартиры вредной соседки и остановились. Прислушавшись, они поняли, что бабушки просто не было дома. Но они не расстроились — в их детской голове уже был новый план мести.

Вдруг в темном-темном подъезде появился силуэт. Он стал приближаться к мальчишкам и завывать. Когда нечто стало подходить ближе, ребята заметили что-то нечеловеческое — существо было огромным и лохматым. И оно приближалось все ближе и ближе. Вдруг раздался скрипучий мерзкий голос:

“Зачем вы мою хозяйку пугать вздумали?” — завывает страшное существо.

Мальчики с диким визгом побежали домой, пробираясь сквозь темноту. Они верещали так, что их голосу позавидовали бы даже оперные певцы.

Тем временем Мария Михайловна сняла старую шубу и от удовольствия потерла руками. Бабушка оказалась не только смелой, но и находчивой — она решила перехитрить маленьких непосед. Она знала, что ее хотят напугать, поэтому, увидев в окне тыкву, не удивилась. Соседка с легкостью перерезала леску и пошла в подъезд, предварительно отключив свет.