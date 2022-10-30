Ученые рассказали, какую пищу предпочитали неандертальцы

На протяжении длительного времени ученые исследуют останки наших предков, чтобы отыскать более точное объяснение всем эпохам человечества.

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Эксперты утверждают, что рацион неандертальцев был разнообразным. Некоторые специалисты говорят, что неандертальцы почти не питались мясом, так как добыть его было весьма сложно. По их предположениям, большую часть их рациона составляли грибы и ягоды.

Ученые провели анализ образцов зубной эмали неандертальца, выяснив, что больше всего они употребляли в пищу исключительно мышцы, а также печень оленей и кроликов.