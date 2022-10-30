Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+4° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
44 минуты назад

Ученые рассказали, какую пищу предпочитали неандертальцы

FBM.ru

На протяжении длительного времени ученые исследуют останки наших предков, чтобы отыскать более точное объяснение всем эпохам человечества.

Ученые рассказали, какую пищу предпочитали неандертальцы
Фото: FBM.ruFBM.ru

Эксперты утверждают, что рацион неандертальцев был разнообразным. Некоторые специалисты говорят, что неандертальцы почти не питались мясом, так как добыть его было весьма сложно. По их предположениям, большую часть их рациона составляли грибы и ягоды.

Ученые провели анализ образцов зубной эмали неандертальца, выяснив, что больше всего они употребляли в пищу исключительно мышцы, а также печень оленей и кроликов.

Из-за прошедшего временного отрезка становится трудно получить более подробную информацию о рационе неандертальцев, передает издание PNAS.

Истории,ПРЕДОК,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители