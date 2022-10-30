Хронология крупнейших по числу жертв обрушений мостов

30 октября 2022 года на западе Индии в штате Гуджарат в результате обрушения вантового моста Морби на реку Махчу погиб по меньшей мере 91 человек, число госпитализированных составило 70. Спасательная операция продолжается, под водой могут еще оставаться десятки людей. Власти не исключают, что число жертв возрастет.

Фото: Flickr.com Flickr.com

Всего с 2008 года зафиксировано по меньшей мере шесть инцидентов обрушения мостов, приведших к гибели 20 и более человек (без учета обрушения 30 октября 2022 года). В хронологию не включены случаи обрушения мостов в результате взрывов и терактов.

Видео дня

16 ноября 2008 года близ города Ури (Индия, штаты Джамму и Кашмир на севере страны) обрушился во время испытаний строящийся мост. Погибли 28 человек. Причиной катастрофы были недостатки конструкции.

23 октября 2011 года в городе Биджанбари (Индия, штаты Западная Бенгалия на востоке страны) 31 человек погиб и свыше 100 получили ранения в результате обрушения подвесного деревянного моста. В момент обрушения на мосту шел митинг с участием местных политических лидеров.

26 ноября 2011 года в Индонезии на острове Борнео обрушился 710-метровый вантовый мост Кутай Картанегара через реку Махакам. Мост был построен в 2001 году, причиной аварии стала ошибка при ремонтных работах. Погибли 38 человек. Мост был восстановлен в 2015 году.

31 марта 2015 года в Калькутте (Индия) обрушился 150-метровый сегмент строившейся эстакады. Погибли 27 человек, находившихся в машинах, на которые упали конструкции.

14 августа 2018 года в Генуе (Италия) обрушился автомобильный мост (виадук) Моранди. В момент обрушения на мосту находилось 30 легковых машин и три грузовика. Жертвами стали 43 человека. Катастрофа произошла из-за плохого технического обслуживания сооружения: важные элементы его конструкции не ремонтировались более 25 лет. В 2019-2020 годах на месте снесенного виадука Моранди был возведен новый мост Сан-Джорджо.

3 мая 2021 года на юге Мехико обрушился вместе с поездом мост 12-й линии метрополитена в районе станции "Оливос". Конструкции упали с высоты около 10 м на автомобильную дорогу. Жертвами ЧП стали 26 человек, 79 человек получили ранения. Согласно сведениям руководства системы подземного транспорта, метромост проходил полную проверку в 2019 году и дополнительную - в 2020 году, при этом не было обнаружено серьезных проблем.

Крупнейшее по числу жертв обрушение моста в XXI веке