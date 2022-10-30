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1 час назад

Учёные раскрыли секрет «волшебных кругов Намибии»

Ferra.ru

Волшебными кругами Намибии называют круглые участки земли без растительности диаметром от 2 до 15 метров, окружённые кольцом сухой зелёной травы. Они могут появляться и исчезать без видимых причин. Ученые, кажется, поняли, что происходит.

Ученые раскрыли секрет «волшебных кругов Намибии»
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Ведущие гипотезу, объясняющие ситуацию, делятся на два основных лагеря. Первая утверждает, что круги вызваны термитами, питающимися корнями, а вторая — что травы самоорганизуются, чтобы максимизировать доступность воды.

Недавние исследования дали больше подтверждений второй гипотезе. Однако влияние термитов всё равно не исключается.

Ученые в одной из последних работ отслеживали спорадические дожди в 10 регионах. Они изучили обстоятельства, связанные с отмиранием травы после дождя, и установили датчики влажности почвы внутри и вокруг волшебных кругов. Оказалось, что через десять дней после дождя внутри кругов было очень мало растущих трав, а те, что уже проросли, умирали. Через двадцать дней после дождя вся трава внутри кругов была мертва, а окружающая трава была «зелёной и мягкой». Корни же мёртвых растений внутри кругов были такими же длинными или даже длиннее, чем корни снаружи кругов. Датчики почвы тем временем выявили медленное снижение влажности почвы как внутри, так и снаружи кругов после первого дождя, когда травы ещё не прижились. Однако, как только окружающие растения стали крепкими, почвенная влага повсюду быстро исчезла, в том числе и внутри кругов.

«В условиях сильной жары в Намибе травы постоянно теряют воду. Следовательно, они создают вокруг своих корней почвенно-влажный вакуум, и вода притягивается к ним», — объяснили учёные.

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