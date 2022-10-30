Ученые раскрыли секрет «волшебных кругов Намибии»

Ученые в одной из последних работ отслеживали спорадические дожди в 10 регионах. Они изучили обстоятельства, связанные с отмиранием травы после дождя, и установили датчики влажности почвы внутри и вокруг волшебных кругов. Оказалось, что через десять дней после дождя внутри кругов было очень мало растущих трав, а те, что уже проросли, умирали. Через двадцать дней после дождя вся трава внутри кругов была мертва, а окружающая трава была «зелёной и мягкой». Корни же мёртвых растений внутри кругов были такими же длинными или даже длиннее, чем корни снаружи кругов. Датчики почвы тем временем выявили медленное снижение влажности почвы как внутри, так и снаружи кругов после первого дождя, когда травы ещё не прижились. Однако, как только окружающие растения стали крепкими, почвенная влага повсюду быстро исчезла, в том числе и внутри кругов.