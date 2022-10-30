Как наука объясняет мистические сеансы вызова духов

Все видели эту сцену в фильмах: люди собрались вокруг доски для спиритических сеансов, руки одного из них, медиума, в какой-то момент вдруг начинают следовать за указателем, который «бегает» по буквам, написанным на доске. Возможно, кто-то пытался опробовать такое в жизни. Что же происходит на подобных сеансах?

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Наука предполагает, что никакие призраки, конечно, не стоят за таинственными движениями доски. Однако объяснение того, что происходит на сеансах, не так просто, как можно было бы ожидать.

Одно из возможных объяснений — идеомоторный акт, или эффект Карпентера. Так называют переход представления о сокращении мышц в реальное выполнение этого движения. Идеомоторные акты являются непроизвольными и неосознаваемыми. То есть во время спиритических сеансов человек-медиум может подсознательно двигать указатель, будучи убеждён, что это делают духи. Другие участники сеанса также могут вносить свой вклад в движение, что также может объяснить, почему кажется, что указатель движется независимо.