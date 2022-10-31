Кто 60 лет назад разрубил «Карибский узел»?

Ровно 60 лет назад мир стоял на пороге ядерной войны. 27 октября 1962 года современники назвали «днем, когда мог кончиться календарь». Но лидеры двух сверхдержав смогли договориться. Немалую роль в этом сыграла тайная дипломатия. Кто и как смог разрубить «Карибский узел» – в материале обозревателя «МИР 24» Максима Красоткина.

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1961 год. Близ турецкого города Измир появляются американские ракеты с ядерной начинкой. Все они направлены на советские города. Этого и не скрывали уже с появлением атомного оружия. Штаты совершают первый шаг в опасной ядерной партии. СССР делает ход конем. Осенью 62-го на Кубе, которая недавно встала на путь социализма, появляется аналогичное советское оружие. За океаном этого не ожидали. Снимки, сделанные самолетом-разведчиком У-2, повергли руководство Штатов в шок.

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«Американцы поняли, что это не кубинцы, по огромному контингенту, который высадился, причем высадились на клочок земли. Поняли по форме, хотя носили другую, поняли по лицам», – рассказал заместитель главного редактора «Российской газеты», историк спецслужб Николай Долгополов.

«Нам выдали гражданское обмундирование, подобрали рубашки, брюки, пиджаки. Все выдали легкое. Мы поняли, что куда-то нас отправляют в теплые края. А нашим соседям выдали полушубки, валенки и даже лыжи. Им сказали, что их посылают в Анадырь», – поделился участник операции «Анадырь» Виктор Гудым.

В честь столицы Чукотки и назвали операцию по скрытной переброске ядерных вооружений на Кубу, чтобы сбить с толку противника. Американские ракеты из Турции могли долететь до Москвы меньше чем за 10 минут. Примерно столько же требовалось советским боеголовкам, чтобы достичь Вашингтона с подбрюшья США. Ракеты и головные части отдельно помещались в трюмы гражданских сухогрузов. Задача Виктора Гудыма была в том, чтобы уже на острове их собрать воедино. Добирались туда на теплоходе больше двух недель. На палубу разрешалось выходить только ночью, даже когда в каютах было плюс 50. Но чем ближе к точке, тем слабее становились запреты.

«Когда пересекали экватор, устроили встречу Нептуна на корабле. Все праздновали, выдали бутылку сухого вина каждому, и каждый день так было положено», – рассказал Гудым.

Когда оружие и более чем сорокатысячный контингент военных прибыли на Кубу и были обнаружены американцами, между СССР и США в ООН начались жаркие споры. Штаты спрашивали прямо: есть ли советское оружие на острове? На что дипломаты отвечали: «Нет».

«Это было действительно настолько секретно, что даже наш представитель в ООН этого искренне не знал. Говорят, мне уже рассказывали в наши дни, правда или нет – не знаю, что даже Громыко про это не знал», – сказал Долгополов.

Нажимать на красную кнопку не хотели ни Джон Кеннеди, ни Никита Хрущев. Они понимали, что ядерного потенциала обеих стран хватит, чтобы уничтожить половину Евразии и Северную Америку. Ситуация патовая. Но прямой связи между высшим руководством двух стран не было. Кабель проложили по дну Атлантики после этих событий, а дипломаты были в переговорном тупике. Тогда 22 октября в кабинете резидента советской разведки Александра Фомина, его настоящая фамилия Феклисов, раздается телефонный звонок от популярного телеведущего ABC Джона Скалли. Они познакомились на одном из приемов и знали, кто есть кто.

«Незадолго до этого происходили выборы в США, и Кеннеди не должен был становиться президентом. Его вытянули на этот пост именно верные ему журналисты, в числе самых верных был Джон Скалли. Он вел специальную передачу, приглашал Кеннеди, его брата Роберта, и они задавили всех остальных. И здесь между Скалли и кланом Кеннеди завязалась дружба», – рассказал Долгополов.

Они встретились в одном из ресторанов Вашингтона. Но тогда из-за упреков разговор не завязался.

«Скалли говорит: «Ваш Хрущев зря считает Джона Кеннеди мальчишкой. Он совсем не мальчишка, и он вам это покажет. Потому что действовать, как действует ваш Никита – это грубо и некрасиво, и вы будете за это наказаны», – рассказал Долгополов.

Пока стороны спорили, жизнь у советского контингента на Кубе была нескучная. Постоянно ожидали высадки американского десанта, обменивались с местным населением сувенирами и удивлялись традициям острова свободы.

«Они предлагали: «Ребята, приходите к нам в гости, мы вас угостим, женщин вам обеспечим, каких надо». «Нет, нам не надо, у нас свои есть». «Как свои? Вас 10 тысяч, а их 10 человек? Вот это женщины!» – поделился Гудым.

Очередная встреча Александра Феклисова с Джоном Скалли состоялась через несколько дней уже по инициативе советского разведчика. На тот момент ситуация складывалась не в пользу СССР: Штаты могут ударить как по Кубе, стерев остров с лица Земли, так и по Союзу. Максимум чем могут ответить в Москве – это быстрый удар по Флориде, возможно и по столице. Тогда Александр Феклисов решил импровизировать.

«Феклисов работал очень серьезно. И он говорил, что пришло озарение – он так это называл. «Если наши и чехословацкие танки (сам, говорит, не знаю, почему чехословацкие, наверное, потому что хорошее оружие производили) за несколько часов войдут в центральный город Европы, и он будет полностью в нашей власти, что вы на это скажете?», – передал слова разведчика Долгополов.

Захват Советским Союзом западного Берлина, а значит и всей Германии, сильно бы ослабил позиции США в Европе. Под это складываются и условия двух сторон: Советский Союз убирает с Кубы ядерные ракеты и военных, США обещают не нападать на остров и свернуть атомное оружие в Турции. Но по условиям американцев, ответ от СССР должен быть в тот же день. Посол Анатолий Добрынин не решается отправить телеграмму в Москву, так как МИД был не уполномочен вести эти переговоры. Тогда Александр Феклисов действует на свой страх и риск.

«Я, говорит, вызвал своего личного шифровальщика, быстро ему все продиктовал и послал. У них есть такое слово – поверху, то есть он послал руководителю разведки свое сообщение», – привел слова Феклисова Долгополов.

То, что телеграмма дошла, Александр Феклисов понял по радиообращению Никиты Хрущева к Джону Кеннеди. Потом уже начался вывод советских войск с острова Свободы. Кстати, Фидель Кастро этот «Кубинский гамбит» воспринял очень болезненно. По сути, им пожертвовали как пешкой.

«Он не участвовал в переговорах между СССР и США. Его это задело как руководителя страны, которая готова была биться до последнего за независимость», – сказал советник директора Института Латинской Америки РАН Николай Калашников.

Сгладить ситуацию отправили Анастаса Микояна, который был лично знаком с Фиделем. А переводчиком у него был сотрудник разведки Николай Леонов, который еще будучи студентом подружился с его братом Раулем и Че Геварой. Кубе дали понять: даже без ракет она будет в безопасности.

«Ни одно должностное лицо, начиная с Хрущева и заканчивая теми, кто командовал боевыми установками на Кубе, никто не думал, чтобы нанести превентивный удар по территории Соединенных Штатов. Об этом ни в документах, ни в устной речи не говорилось. Оружие направлялось туда в качестве оборонительного и защитного», – подчеркнул разведчик, генерал-лейтенант КГБ СССР Николай Леонов.

После разрешения Карибского кризиса над столиком в ресторане, где советский разведчик и американский журналист вели переговоры, спасшие мир, висит мемориальная табличка и портрет Джона Скалли. Александр Феклисов назван там почему-то мистером Икс. Дочь резидента Наталия Феклисова-Асатур сама узнала о профессии отца уже после распада СССР.

«О том, какова роль Александра Семеновича в добывании атомных секретов, в урегулировании Карибского кризиса, я узнала достаточно поздно, когда закончила институт, обзавелась собственной семьей. Это произошло в 1994 году на презентации его первой книги», – поделилась Наталия Феклисова-Асатур.

Военные, которые принимали участие в операции «Анадырь», тоже не сразу рассказали родственникам, где были. Но многие жены поняли по нетипичному для советской осени загару. Американцы вместе с ракетами вернулись из Турции через несколько месяцев, тогда и закончилась эта опасная игра двух сверхдержав.