«Испанка» в России: почему эта эпидемия убила так много людей

Ученые считают «испанский грипп» самым массовым заболеванием за всю историю человечества как по числу заразившихся, так и по количеству умерших. Эпидемия начала свое страшное шествие по планете приблизительно в январе 1918 года, до России волна заболевания докатилась только в октябре и бушевала в стране больше двух лет, унеся жизни около 3 миллионов человек. Почему столько россиян погибло от «испанки»?

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Распространение заболевания в мире

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Как известно, «испанский грипп» возник вовсе не в Испании. В условиях Первой мировой войны власти этой страны, официально не участвовавшей в вооруженных конфликтах, первыми обратили внимание на смертоносную болезнь и объявили тревогу. В Испании этим гриппом переболело 39% от всего населения, в том числе и король Альфонс XII. В мире «испанкой» заразились около 550 миллионов, а скончалось от нее 17 миллионов человек.

Изучение этиологии и вирулентности «испанского гриппа», которое в середине прошлого века начал американский патологоанатом Йохан Халтин, позволило современным ученым и, в частности, группе специалистов из Центра исследований инфекционных заболеваний Миннесотского университета под руководством Майкла Остерхолма, установить, что «испанка» 1918 — 1920 годов, это вирус того же серотипа H1N1, который вызвал пандемию «свиного гриппа» в 2009 году.

Согласно их версии, заболевание возникло в середине 1917 на территории Китая, а затем, вместе с дешевыми рабочими, которых предприниматели США нанимали в этой стране, перекочевало на территорию Северной Америки. Уже в начале 1918 на больничных койках с высокой температурой и приступами удушья оказалось около сотни солдат Армии США, проходивших подготовку в военном Форте Райли, штат Канзас. Те военнослужащие, которых впоследствии выписали, приказом командования были отправлены во Францию. Позже, с температурой, нехваткой воздуха и легочными кровотечениями было госпитализировано уже до 25% от всей американской армии, размещенной на Европейском континенте. В войсках их союзников и даже в стане врагов – в частях Германской империи появились случаи заболевания с аналогичными симптомами.

Английские историки утверждают, что в конце 1917 года близ города Этапль в северной Франции, в расположение лагеря Британского корпуса были доставлены 96 тысяч рабочих из Китая, специально нанятых для рытья траншей на франко-германском фронте. Самая крупная вспышка заболевания возникла именно под Этаплем, в госпитале для солдат Соединенного Королевства. Далее инфекция была отмечена во всех в французских селах и городах, где оказались расквартированы какие-либо войска. Шла Первая мировая война, на территории нескольких европейских стран происходили боевые действия, захват и сдача городов, деревень, поселков, движение всех армий было непрерывными.

Начало «испанки» в России

Согласно историческим данным, 3 марта 1918 года был подписан сепаратный мирный договор, между представителями Советской России и Центральных держав, обеспечивший выход РСФСР из Первой мировой войны. Известный английский военный историк и теоретик, Бэзил Генри Лиддел Гарт, в своей книге «Правда о войне 1914—1918 годов» рассказывает, что в июне 1918 года войска Германской империи оккупировали Крым и Севастополь, осуществили высадку десантов на Кубань. Население массово побежало от захватчиков вглубь страны.

Уже в начале августа того же года Министерство народного здоровья и Попечительства зафиксировало в Киеве около 700 тысяч заболевших с высокой температурой и «кровохарканием», смертность в городе составила около 1,5% от всего населения. Находившийся у власти гетман всея Украины Павел Скоропадский, велел изолировать таких больных на 3 суток, хотя многие доктора уже тогда отмечали длительность заболевания. Но беженцы, прибывавшие в Киев, никем не осматривались, карантин не вводился, театры и рестораны работали и даже давались балы.

В конце августа 1918 в Народный Комиссариат Здравоохранения РСФСР стали поступать сообщения о массовых заболеваниях «с кровохарканием» в Могилевской и Воронежской губерниях. В самом Воронеже «испанка» стала наблюдаться с 15 октября, когда в городе был зафиксирован прирост населения, прибывавшего с Украины. Вскоре инфекция проявилась в Рязанской, Курской, Смоленской и Орловской губерниях. Осенью заболевание гриппом было зарегистрировано в Перми и некоторых уездах Вятской, Калужской, Новгородской, Пензенской, Псковской, Тамбовской, Тверской, Череповецкой губерний. К зиме «испанка» была в Ивановской, Казанской, Московской, Саратовской, Северо-Двинской и Ярославской губерниях. Но не только неконтролируемые движения крестьян и беженцев разносили по России заразу.

Пик заболевания

Необразованность населения и нежелание советских руководителей прислушиваться к советам опытных медиков тоже сыграли свою трагическую роль. К началу 1919 года вспышка «испанского гриппа» была зарегистрирована в Одессе и ее окрестностях. Краеведы до сих пор рассказывают, что в январе того года местные евреи сыграли на кладбище «Черную свадьбу». Национальное поверье гласит, что если на кладбище поженить самых несчастных людей общины, то можно остановить большую беду. Свадьба была очень многочисленная, на нее пришли не только евреи, но и другие одесситы. Практически всех их через неделю унес «испанский грипп». Спустя месяц скончалась почти четверть города, включая звезду немого кино, Веру Холодную.

Главное военно-санитарное управление Рабоче-крестьянской Красной Армии вело статистику по инфекционным болезням. За весь 1919 год было зафиксировано 587 тысяч заболевших солдат, из которых 73 800 умерли. По неофициальной информации весной того же года из рядов РККА самовольно сбежали несколько сотен ранее мобилизованных крестьян из Владимирской, Вятской, Смоленской губерний. Сообщения из родных деревень были неутешительные: настал голод, а засевать поля — некому. Согласно сохранившимся данным, к началу декабря 1919 года Владимирская губерния почти опустела; советские медики зафиксировали около 90 тысяч заболевших с ужасающей динамикой смертности: крестьяне собирались целыми деревнями в банях, чтобы паром прогнать хворь. Большинство бездыханных тел там же и находили.

Весной 1919 года многие советские политические деятели начали заниматься подготовкой организации первых съездов большевиков в Белоруссии, Латвии, Литве и на Украине. Их деятельность предполагала постоянные разъезды и в одной из таких «командировок», в Харькове «испанкой» заразился Председатель Секретариата ЦК РКП(б), Яков Свердлов. Спустя 10 дней после возвращения в Москву, политический деятель скончался. Но как раз в этот период времени осуществлялся перенос столицы Советской России из Петрограда в Москву, и Свердлов в нем участвовал. Скольких соратников он заразил, точно неизвестно. Его лечащий врач, и одна из докторов Владимира Ленина, Вера Величкина пыталась стойко переносить «испанку» на ногах, больная посещала все партийные совещания, заразила очень многих коллег и свою семью. Ее дочь, Елена Бонч-Бруевич, чудом выжила, а Вера Величкина – нет.

Советское здравоохранение, которое только зарождалось в то время, пыталось бороться с заболеванием, но методы были ужасающими. Например, к осени 1919 года в городе Сызрань «испанкой» заболело почти 11 тысяч человек, чуть менее четверти из них впоследствии скончались. Сохранилось донесение начальника Сызранской уездной Чрезвычайной Комиссии, повествующий о том, как происходила борьба с заболеванием: «...В деревне Калиновке отряд под командованием тов. Косолапова окружил дом крестьянина Пряжина, который подозревался в том, что с женой и тремя взрослыми сыновьями нарочно ходили по улице, будучи в болезненном состоянии и распространяли «испанку» на всех жителей, стремясь тем самым подорвать в Калиновке рабоче-крестьянскую власть. (...) Арест семьи Пряжина из-за опасения заразиться был затруднителен, посему дом расстреляли из винтовок и сожгли со всеми бывшими там людьми...». Вряд ли такой способ «борьбы» в то время был единичным случаем.