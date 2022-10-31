Как главную женщину Индии убили собственные телохранители

31 октября 1984 года была убита "Железная леди" Индии, премьер-министр страны Индира Ганди. Подробнее о жестоком убийстве политика, которого любила вся страна, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Stevan Kragujević Stevan Kragujević

Премьер-министр Индии Индира Ганди, руководившая страной в течение 15 лет, была убита 31 октября 1984 года прямо на лужайке своей резиденции в Дели двумя ее охранниками сикхами. .

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Оба нападавших были обстреляоы другими охранниками в доме премьер-министра.

Один из них, младший инспектор Беант Сингх, скончался на месте, а другой, констебль Сатвант Сингх, был госпитализирован с серьезными огнестрельными ранениями.

Страна впала в скорбь, когда появились сообщения о том, что врачи ведут отчаянную, но безуспешную борьбу за спасение жизни Ганди. Премьер-министр, получившая в упор 16 пуль около 9:15 утра, скончалась уже в 14:30.

Через несколько часов после ее смерти Раджив Ганди был приведен к присяге президентом Заилом Сингхом в качестве нового премьер-министра.

В уведомлении, подписанном министром внутренних дел, говорилось, что «правительство Индии с глубоким сожалением объявило о смерти Шримати Индиры Ганди, премьер-министра Индии в Нью-Дели, 31 октября 1984 года». В течение 12 дней в стране соблюдался государственный траур.

Убийство

Индира Приядаршини Ганди, которой 19 ноября исполнилось бы 67 лет, в тот день готовилась к встрече с командой ирландского телевидения во главе с известным британским актером Питером Устиновым.

Около 9 утра ей в ее бунгало на Сафдарджунг-роуд сообщили, что съемочная группа готова к съемкам. Миссис Ганди вышла и направилась к лужайкам соседнего бунгало, являющегося частью жилого комплекса премьер-министра. Возле ворот, ведущих к бунгало на Акбар-роуд, двое ее телохранителей выстрелили в нее. Членов семьи премьер-министра не было. Когда она упала на лужайку, другие охранники открыли огонь по нападавшим.

Х.И. Шарада Прасад, информационный советник премьер-министра, услышал выстрелы и побежал в направлении звука. Добравшись до места, он обнаружил, что за премьер-министром наблюдают сотрудники службы безопасности.

Ганди доставили в больницу еще живой. 16 пуль были извлечены из ее груди и живота, но, несмотря на усилия врачей, премьер-министр скончалась.

Кто и почему

В деле была замешана религия. В июне 1984 года Ганди приказала армии совершить рейд на сикхский храм в Пенджабе, чтобы выманить вооруженных сикхских экстремистов. Сикхи по всей стране были обозлены на Ганди.

Из-за страха быть убитым Беант Сингх, ее давний телохранитель, должен был быть переведен, потому что он был сикхом. Однако Ганди лично отменила приказ о переводе, потому что доверяла ему после его многолетней службы. Очевидно, это была ее роковая ошибка.

По словам официальных лиц, младший инспектор Беант Сингх действительно пользовался расположением к себе как к члену семьи. За восемь лет службы он стал одним из ее самых доверенных телохранителей.

В день убийства Беант не был на утреннем дежурстве, ему назначили дневную смену. Но он пришел утром.

Сатвант Сингх, второй нападавший, приступил к службе всего за три дня до преступления, после двухмесячного отпуска в Пенджабе. По словам офицеров, стенган Сатванта Сингха, в котором было 30 патронов, был полностью разряжен.

К ночи меры безопасности в городе были ужесточены не только для того, чтобы гарантировать, что общественное согласие не будет нарушено, но и для подготовки большого числа высокопоставленных лиц, которые, как ожидалось, прибыли бы в Дели в течение следующих двух дней, чтобы отдать дань уважения миссис Ганди и присутствовать на ее похоронах.

Тело премьер-министра Индиры Ганди было доставлено в ее резиденцию поздно ночью на лафете и со слезами на глазах было встречено членами ее семьи и близкими друзьями.