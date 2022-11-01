День в истории: родилась Сара Садыкова, начала работу третья Госдума

Чем примечательна дата 1 ноября?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 1 ноября, Международный день вегана, День судебного пристава в России и День народных будителей в Болгарии. 1 ноября Казань вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО, в США для России построили "Варяг", начала работу третья Госдума Российской империи, вступил в силу Маастрихтский договор, Европейский суд по правам человека стал заседать на постоянной основе. Родились композитор Сара Садыкова, певица Малика Разакова, создатель торпедных катеров Павел Гойнкис. Умерли географ и натуралист Николай Пржевальский, император Александр III, актер немого кино Макс Линдер. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

Видео дня

Казань попала в сеть

1 ноября 1906 года в Казани, на улице Парижской Коммуны, 18 (дом снесен), родилась певица и композитор Сара Садыкова. Была актрисой Татарского академического театра и театра оперы и балета. По совету Салиха Сайдашева начала сочинять свои композиции. Автор около 400 песен и музыки к 18 спектаклям. Играла в таких ключевых для истории операх, как "Сания", "Качкын", "Галиябану" и других. С конца 1990-х ведутся переговоры об установке памятника Садыковой, сейчас выбрано место на углу улиц Татарстан и Тукая.

1 ноября 1985 года в Карши (Узбекистан) родилась певица Малика Разакова. В 1998-м с семьей переехала в Уфу. О себе заявила, став лауреатом конкурсов "Baby-шлягер" и "Урал моны — 2000", после получила статуэтку на фестивале "Татар жыры" 2003 года. Раскованное поведение, смелые наряды и профессиональный подход сделали ее заметным явлением на татарской эстраде того времени. Закончила КГУКИ, после — РАТИ-ГИТИС. Снималась в многосерийном фильме "Единственный мужчина", участвовала в телепроекте "Главная сцена", конкурсе "Новая волна". Живет в Москве.

1 ноября 2019 года столица Татарстана, наряду с 66 городами мира, вошла в сеть креативных городов ЮНЕСКО, в основе развития которых лежит творчество — музыка, декоративно-прикладное и народное искусство, дизайн, кинематография, литература, медиаискусство или гастрономия. Казани досталось направление "музыка", так как в ней проводится много музыкальных форумов международного статуса. Среди них — оперный фестиваль имена Федора Шаляпина, фестиваль классического балета имена Рудольфа Нуриева и тому подобное.

Ту-144 следует в Казахстан

1 ноября 1889 года в США на воду спустили легендарный крейсер "Варяг", построенный по заказу Российской империи на судостроительной верфи "Уильям Крамп и сыновья" и оснащенный передовой для того времени техникой. Судно было телефонизировано, электрифицировано, у него была своя радиостанция и новейшие паровые котлы. В 1901 году "Варяг" отправился на Дальний Восток для усиления русской эскадры Тихого океана, впоследствии был затоплен.

1 ноября 1907 года в Таврическом дворце начала работу III Государственная дума Российской империи под председательством Николая Хомякова. Это единственная из четырех Госдум Российской империи, которая смогла продержаться пять лет. В нее входили 442 депутата, 154 из них — партия октябристов. Было проведено более 600 заседаний, на которых рассмотрели 2 тысячи законопроектов. В частности, обсуждались законы о крестьянской частной собственности на землю, о страховании рабочих.

1 ноября 1977 года свой первый пассажирский полет совершил легендарный сверхзвуковой самолет Ту-144. За три часа он долетел до Алма-Аты. Полеты между городами выполнялись регулярно по расписанию до мая 1978 года. Пассажирские рейсы прекратились после того, как под Егорьевском при выполнении испытательного полета разбился самолет под управлением летчика-испытателя Эдуарда Еляна. Причиной трагедии стало возгорание топливопровода в двигательном отсеке.

Начался Евросоюз

1 ноября 1993 года вступил в силу Маастрихтский договор, положивший начало Европейскому союзу. Он объединил 12 государств: Бельгию, Великобританию, Грецию, Данию, Ирландию, Испанию, Италию, Люксембург, Нидерланды, Португалию, Францию и ФРГ, а в начале 1995-го в ЕС вступили Австрия, Швеция и Финляндия. Сам Маастрихтский договор был подписан 7 февраля 1992 года.