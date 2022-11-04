Как заработала первая в мире подземная электрическая дорога

4 ноября 1890 года в Великобритании была открыта первая в мире подземная электрическая дорога. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: A. H. Browne, "Nelson's book of Railways" A. H. Browne, "Nelson's book of Railways"

Первая в мире подземная железная дорога открылась в Лондоне в 1863 году. Целью нововведения было уменьшение пробок на улицах. Вскоре в 1868 году другая компания также начала строить железную дорогу, но их владельцы поссорились, и прогресс замедлился.

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Это были подповерхностные линии, построенные путем рытья длинной траншеи, прокладкой путей и повторным покрытием. Первоначально в этих первых подземных железных дорогах использовались паровые поезда.

Технология безопасной прокладки труб глубже под Лондоном была разработана к 1870 году, но первая успешная железная дорога метро не была практичной до тех пор, пока в конце 1880-х годов не были усовершенствованы электроэнергия и безопасные лифты. Интерес к этому новому виду транспорта, но инвесторы все еще были осторожны.

4 ноября 1890 года принц Уэльский открыл первую в мире электрическую подземную железную дорогу со станции Кинг-Уильям-стрит в Лондоне. Линия проходила от улицы Кинг-Уильям-стрит до Стоквелла. Для публики она была открыта 18 декабря 1890 года.

Что это было

Первоначальный план состоял в том, чтобы тянуть поезд тросами, как в канатных дорогах. Кабельный подрядчик обанкротился до того, как этот план был реализован, поэтому были использованы поезда с электрическим приводом, совершенно новую технологию в то время.

Эти первые поезда были намного меньше нынешних, и находиться там было гораздо неприятнее, чем в современном метро. Линия была полностью под землей и пассажирам было почти ничего не видно. Когда поезд останавливался, они даже не видели, на какую станцию приехали.

К сожалению, от этой линии почти ничего не осталось. Первоначальная конечная остановка Кинг-Уильям-стрит была заброшена в 1900 году, когда линия была продлена на север, и у лондонцев осталась только мемориальная доска на улице возле памятника, напоминающая об этом.

Ходовые туннели были расширены в 1920-х годах, когда линия продлевалась. Все станции были перестроены, а платформы переложены и удлинены. Однако считается, что здание станции наземного уровня в Кеннингтоне — единственное сохранившееся здание, которое хоть немного похоже на оригинал.