Возле затонувшего «Титаника» зафиксировали неопознанный сигнал

Дайвер, неоднократно совершавший погружения к затонувшему кораблю «Титаник» в Атлантическом океане, заявил о необычных сигналах гидролокатора. Источник неопознанных «всплесков» находился неподалеку от места крушения, сообщает Science Alert.

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Впервые сигнал зафиксировали еще в 1998 году. С тех пор его ловили более 30 раз. Но все это время природа «всплесков» оставалась неустановленной. По словам исследователей, их источником могло быть что угодно: еще один затонувший корабль, какая-то геологическая особенность или «что-то совершенно иное».

Определить происхождение сигнала удалось только в 2022 году. Новое исследование показало, что он исходит от рифа, населенного морской фауной и флорой. Риф расположен на глубине 2900 метров и имеет вулканическое происхождение.

Риф назвали Наргеоле-Фаннинг в честь двух руководителей подводной экспедиции – Пола Генри Наргеоле, который впервые заметил сигнал, и Ойсина Фаннинга. Наблюдения показали, что риф населяют многочисленные губки, кораллы, рыбы и ракообразные.

Ученые отметили, что открытие позволит лучше понять особенности глубоководной жизни. Уже известно, что экосистема рифа отличается от экосистем, появившихся на затонувшем «Титанике», хотя они расположены неподалеку друг от друга. Исследователи собрали образцы воды, чтобы проанализировать содержащуюся в ней ДНК. Также они планируют провести компьютерное моделирование, чтобы установить, как виды адаптируются к неблагоприятным условиям большой глубины.