История любви Джона Леннона и Йоко Оно, длиною в 14 лет, даже сегодня остаётся загадочной и непонятной. И это даже несмотря на то, что свою личную жизнь они выставляли напоказ, иногда даже слишком.

Фото: vk.com/john_and_yoko vk.com/john_and_yoko

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Джон Леннон родился 9 октября 1940 года в Ливерпуле. В 1960 году основал группу «The Beatles», где солировал 10 лет, до 1970 года. Самый популярный рок-музыкант 20-го века, поэт, композитор, писатель, певец, писатель, художник и общественный активист.

Имя Джона Леннона прочно записано среди самых знаменитых британцев 20 века. В рейтинге ВВС, Леннон занимает восьмую строчку среди сотни британцев, оказавших влияние на её историю. Музыкант всегда был за свободу и мир, за братство и равенство. Именно из-за своих убеждений Леннон стал одним из ведущих общественных деятелей 60-70-х годов прошлого века и кумиром всех хиппи.

Как говорил Джон Леннон – их группа стала популярнее Иисуса. И это действительно было правдой. Волна битломании накрыла не только Британию, но и прокатилась по всему миру.

В 1962 году Леннон женился на своей однокурснице Синтии Пауэлл, а через год, в апреле 1963-го стал отцом чудесного мальчика Джулиана. Слава, обрушившаяся на «битлов», стала камнем преткновения в семейной жизни Джона.

В 1967-ом году Синтия ушла от мужа, а через год они оформили развод. К тому же, годом ранее, в 1966-ом, в личной жизни Леннона появилась японская художница-авангардистка Йоко Оно. Ему было 24, ей – 33 года.

Активистка в борьбе за мир

Йоко Оно родилась 18 февраля 1933 года в Японии. Певица, писатель, японская авангардная художница, всемирно известная активистка в борьбе за мир.

Девочка с детства проявляла интерес к творчеству. Перед роковой встречей с рок-музыкантом, Йоко организовывала весьма странные перфомансы.

Например, не раз она устраивалась на полу сцены, в то время пока зрители поднимались по очереди к ней, и отрезали от её одежды по кусочку. Всё это длилось до тех пор, пока Йоко Оно не оставалась совсем без одежды. К слову, последний раз она предстала в таком облике в Париже, в 2003 году, когда ей было 70 лет.

Оно отучилась в Японии, затем получила образование в Штатах. В 1956 году вышла замуж за перспективного, талантливого, но бедного композитора Тоси Интиянаги. Начинающая художница не смогла укорениться в Америке, и это привело её в состояние тяжёлой депрессии. После неудачной суицидальной истории родители забрали дочь домой, в Японию, где поместили её в клинику для душевно больных.

Спасителем Йоко стал её поклонник, Энтони Кокс, который вызволил её из психиатрической больницы и увёз в Штаты. Он же и стал её вторым мужем, а после, в 1963-м году, стал отцом их дочери Кёко.

Как признается Йоко позднее – встреча с Ленноном стала для неё переломным моментом в судьбе.

Одна душа в двух телах

«Рядом с Йоко я стал свободным. Её близость сделала меня целостным человеком. Без неё я был только половинкой».

В 1966 году в Англии Йоко Оно организовывала хеппининг, куда по рекомендации знакомых наведался и Джон Леннон. Позже он опишет эту встречу подробно и с возмущением.

«Я ходил по выставке и увидел лестницу, влез по ней к потолку, обнаружил там подвешенную трубу, посмотрел в неё – чувствуя себя идиотом – и прочитал одно слово «Да». А в те годы авангардом считалось, когда человек разбивал вдребезги пианино или скульптуру, в общем, всё было анти-, анти-, анти-. Скучное отрицание. А тут я прочёл это «да» и решил остаться на этой выставке среди гвоздей и яблок. Там была одна надпись, которая возбудила моё любопытство: «Вбей гвоздь». Я спросил: «Можно я вобью гвоздь?» Йоко ответила: «Нет, потому что открытие назначено на завтра». Но тут к ней подошёл владелец галереи и прошептал на ухо: «Пусть вобьёт. Знаешь, он – миллионер. Может, он потом купит этот экспонат». Они начали шептаться-совещаться. Наконец, она говорит: «Ну, хорошо, можешь забить этот гвоздь, но сперва заплати за это 5 шиллингов». И вот я говорю: «Хорошо. Я дам тебе воображаемых 5 шиллингов и вобью воображаемый гвоздь». Вот так и произошла наша встреча, она что-то почувствовала, я что-то почувствовал, а остальное – это уже, как говорится, история».

Первая встреча определённо оставила след в душе их обоих. Позже Йоко напишет в своём личном дневнике, что «человек, которого она могла бы полюбить, нашёлся».

Они присылала возлюбленному открытки с милыми кроткими надписями: «Дыши», «Смотри на огни до рассвета», «Танцуй»... Они могли часами разговаривать по телефону, хотя в основном это были долгие монологи Оно о духе времени, социальной несправедливости, и о себе, испытывающей большие творческие затруднения авангардной художнице.

Жена Джона, Синтия, давно привыкшая к толпам неадекватным поклонницам мужа, сначала не обратила внимания на Йоко, которая слишком часто появлялась в поле зрения их семьи. Ясность пришла неожиданно и не совсем приятно – она застукала любовников в постели, неожиданно вернувшись с отдыха.

«Они вели себя так, будто меня никогда и не существовало».

Обычно Леннон обращал внимание на тех женщин, которые его боготворили и ему повиновались. Но Йоко была другой, совсем. Он слушал её столько, сколько было нужно, он испытывал чувство острой нужды в повиновении этой японке, хотя она была старше на 7 лет. О своей любимой он всегда говорил с особым восхищением.

«Она учитель, а я ученик. Я знаменитый человек, про которого думают, что он всё знает, но она мой учитель, она научила меня всему, что я знаю. Она уже всё знала, когда я ни черта не знал, когда я был человеком ниоткуда. Она мой Дон Хуан (духовный учитель Кастанеды). Рядом с Йоко я стал свободным. Её близость сделала меня целостным человеком. Без неё я был только половинкой».

Йоко Оно также чувствовала свою нужду в Джоне. Она понимала, что они дополняют друга, учат друг друга и помогают друг другу.

«Это взаимный процесс: может быть всё дело в том, что я сильный человек, во мне много женской силы. Женщины развивают в себе эту силу – в своих отношениях с мужчинами. В женщинах есть внутренняя мудрость, тогда как мужчины обладают мудростью другого рода: иметь дело с обществом – потому, что именно они его создали. Мужчины никогда не развивали в себе внутреннюю мудрость: у них просто не было времени. Поэтому большинство мужчин опираются на женскую внутреннюю мудрость, хотят они в этом признаваться или нет».

Она разрушила «The Beatles»

В 1968 году возлюбленные расстаются со своими законными супругами, и начинают жить вместе. Бракосочетание прошло 20 марта 1969 года в Гибралтаре. С того момента они больше не разлучались. Свой медовый месяц молодожёны провели в Европе, но не упустили возможности «прогреметь» на весь мир.

Экстравагантные молодожёны выразили свою позицию относительно войны во Вьетнаме. В лучшем амстердамском номере для новобрачных они провели несколько дней, лёжа в постели в белых пижамах и раздавая интервью. У пары было несколько целей — так они иллюстрировали лозунг Леннона «Make love, not war»: «Занимайтесь любовью, а не воюйте». Да и просто хотели поглумиться над журналистами. Двери их номера были круглые сутки открыты и любой человек с улицы мог к ним войти.

Пресса долго обсуждала это событие. Кругом только и говорили, что «сумасшедшая японка приворожила непокорного битла». Но Леннон не слушал никого, а позже даже официально сменил имя на Джон Оно Леннон.

На момент свадьбы Йоко и Джона в знаменитой группе уже был разлад – музыканты стали терять общий язык. Они морально были готовы заняться отдельным творчеством. К тому же битлы были настроены негативно к новой жене коллеги. Он посвящал ей всё своё время и даже больше. После крупной ссоры с Полом Маккартни Леннон уходит из группы в сольное плавание. В распаде ливерпульской четвёрке все обвиняют Йоко.

«Чёрная ведьма разрушила The Beatles», «в ливерпульскую четвёрку вселился дьявол». Пресса накинулась на японку с особой агрессией.

Совместное творчество

Йоко и Джон не реагировали на обсуждение в СМИ их личной жизни, они наслаждались друг другом, устраивали шумные акции и записывали совместные треки.

Первые совместные музыкальные эксперименты Леннона и Оно начались ещё до распада битлов. В 1968 году они выпустили альбом «Two Virgins» (Два девственника). Странно, но именно музыки на нём не было, лишь невнятный набор криков, шумов и стонов.

По словам влюблённых, эту пластинку они записали всего лишь за ночь. На обложке новоиспечённой музыкальной истории красовались авторы песен в костюмах Адама и Евы. В тот момент Леннон говорит:

«Она заставила меня стать авангардистом и снять с себя одежду, а я в то время хотел быть лишь Томом Джонсом. «Два девственника» получились случайно. Я понял, что на свете есть такой же сумасшедший человек, как я, – женщина, умеющая издавать столь причудливые звуки, способная наслаждаться нетанцевальной и непопулярной музыкой, тем, что называют авангардом. Это единственное слово, которое здесь подойдёт, но я считаю, что такие ярлыки, как авангард, опровергают сами себя. Все привыкли к авангардным выставкам. Сам факт, что авангард может быть выставлен, противоречит назначению авангарда, поскольку он становится формальным, превращается в часть ритуала. Я всегда воспринимал его только как вариации к такому глобальному понятию, как музыка».

В 1969 году Джон и Йоко организовали собственную группу «Plastic Ono Band», а позже выпустят 9 альбомов. В 1971 году выходит альбом Джона Леннона «Imagine», заглавная песня с которого стала его самой известной сольной песней.

Начало конца

Они были поистине сумасшедшей, авангардной, творческой и неординарной парой. Безусловно, их союз повлиял на творчество каждого. Проекты, выставки, песни, альбомы и работы несли яркий посыл, будоражили общественность и раскрывали каждого из них всё больше и больше.

В 1973 году Йоко принимает решение расстаться с Джоном из-за его случайной измены на вечеринке. Но, собравшись с мыслями, они решают дать друг другу шанс отдохнуть и «почувствовать себя свободными». Она находит ему любовницу, свою помощницу Мэй Пэнг, и отправляет их в Лос-Анджелес.

«Ты самая понимающая женщина на свете», — сказал Леннон. Но вскоре начал скучать по супруге и начал пить.

«Это было вроде ссылки в пустыню. А назад она меня не пускала, потому что я ещё не был готов к этому. Я должен был сам с собой разобраться. А когда я был готов, она позволила мне вернуться».

После полутора лет «ссылки» Йоко простила мужа. Их примирение вылилось в рождение сына Шона. Тогда Леннон взял творческую паузу, чтобы полноценно проводить время с семьёй. Однако Йоко в это время успешно и плодотворно занималась бизнесом и саморазвитием.

К творчеству Джон Леннон вернулся лишь в 1980-ом году, когда он выпустил альбом Джона «Double Fantasy». Но этой пластинке суждено было стать финальной в творчестве знаменитого битла. Через несколько недель после релиза, 8 декабря 1980-го года. Со словами «Потому, что Джон предал самого себя» его застрелил сумасшедший фанат.

Уже после его смерти был выпущен сингл «Woman» с последнего альбома. Эта работа взлетела на первое место в чарте синглов Великобритании, опередив другой хит Леннона «Imagine».

Безутешная и хладнокровная вдова

После трагического случая всё внимание публики было приковано к Йоко. Овдовевшая «сильная женщина» стала главным объектом для осуждения, обсуждения и сочувствия.

Однако Оно в жалости не нуждалась. Через неделю после смерти мужа она легко и непринуждённо выставила альбомы и письма Джона Леннона на аукцион. А всего через полгода уже вышла замуж за молодого венгерского антиквара Самуэля Хавадтоя. Их брак долго скрывался, ровно до того момента, когда пара решила расстаться, в 2001 году.

Сегодня Йоко 89 лет. Она всё ещё устраивает авангардные выставки, а в свои 83 года снялась для ежегодного календаря Рirelli, где позировала в мини-шортах, пиджаке и цилиндре.

Женщина часто судится за права убитого мужа, пишет о нём книги и постоянно опровергает обвинения, что она «пиарится за его счёт». На все вопросы об известном супруге экстравагантная Йоко Оно отвечает одно: