В американской лотерее разыграют джекпот в миллиард долларов

Получить миллиард долларов. Такая колоссальная сумма будет разыграна сегодня в США в лотерее Powerball, передает «МИР 24».
Если этот розыгрыш состоится, он будет вторым по величине за всю историю игры после рекордных полутора миллиардов долларов в 2016 году и пятый в истории лотерей США. Последний раз джекпот Powerball счастливчик выиграл 3 августа, с тех пор 37 розыгрышей прошло без главного победителя. И с каждым разом приз увеличивается. Шанс выиграть небольшой, но все надеются.
«Если я выиграю, то куплю себе новый дом, раздам долги, оплачу счета, внесу оплату за колледж моего сына. Буду помогать бедным, поддерживать людей в нашей общине. Ведь у нас сейчас рецессия, экономика на спаде. Вообще я щедрый человек, но и для семьи денег оставлю», –сказала женщина.
Победители джекпота могут либо получить деньги в виде немедленной единовременной выплаты наличными, либо в виде 30 ежегодных платежей в течение 29 лет.