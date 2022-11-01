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1 час назад

В американской лотерее разыграют джекпот в миллиард долларов

Мир24

Получить миллиард долларов. Такая колоссальная сумма будет разыграна сегодня в США в лотерее Powerball, передает «МИР 24».

В американской лотерее разыграют джекпот в миллиард долларов
Фото: UnsplashUnsplash

Если этот розыгрыш состоится, он будет вторым по величине за всю историю игры после рекордных полутора миллиардов долларов в 2016 году и пятый в истории лотерей США. Последний раз джекпот Powerball счастливчик выиграл 3 августа, с тех пор 37 розыгрышей прошло без главного победителя. И с каждым разом приз увеличивается. Шанс выиграть небольшой, но все надеются.

«Если я выиграю, то куплю себе новый дом, раздам долги, оплачу счета, внесу оплату за колледж моего сына. Буду помогать бедным, поддерживать людей в нашей общине. Ведь у нас сейчас рецессия, экономика на спаде. Вообще я щедрый человек, но и для семьи денег оставлю», –сказала женщина.

Победители джекпота могут либо получить деньги в виде немедленной единовременной выплаты наличными, либо в виде 30 ежегодных платежей в течение 29 лет.

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