В американской лотерее разыграют джекпот в миллиард долларов

Если этот розыгрыш состоится, он будет вторым по величине за всю историю игры после рекордных полутора миллиардов долларов в 2016 году и пятый в истории лотерей США. Последний раз джекпот Powerball счастливчик выиграл 3 августа, с тех пор 37 розыгрышей прошло без главного победителя. И с каждым разом приз увеличивается. Шанс выиграть небольшой, но все надеются.