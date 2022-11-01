Как разведчица слезами заставила сдаться дивизию Гитлера

Далеко не всегда подвиги на войне состояли в уничтожении большого количества личного состава и техники противника. Один из самых известных и бескровных героических поступков переводчицы, Зинаиды Степановой, позволил сохранить тысячи жизней советских солдат. Вера Мурманцева в своей книге «Советские женщины в Великой Отечественной войне» назвала его «самым женским подвигом» той войны.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Разведчица, переводчица и просто красавица

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В 1942 году только что окончившая Московский учительский институт иностранных языков (современный МГЛУ) молоденькая девчушка,Зина Степанова, добровольцем отправилась на фронт. Поступив в распоряжение разведотдела 52-й гвардейской Рижской СД, переводчица неоднократно демонстрировала свои знания и беспримерную храбрость. Неся службу на Волховском фронте, она не раз доставляла в штаб важную информацию о планируемых фашистами ударах.

В январе 1944 года — во время Новгородско-Лужской наступательной операции — разведчица Зина стала одной из первых, кто под шквалом артиллерийского и пулеметного огня противника с автоматом наперевес ворвался на окраину города. А в августе того же года в Эстонии она повела за собой в контратаку бойцов дивизии и, даже будучи тяжело раненной, не покинула поля боя, продолжая поддерживать наступление автоматным огнем.

Но самый главный подвиг Степановой был еще впереди. Его подробно в своей книге «На главную битву русские еще не пришли» описал Максим Кузнецов.

Прошу прекратить безумство

2 мая 1945 года победа была почти в руках — осажденный Берлин не имел шансов на спасение. Но самые отчаянные и патриотически настроенные солдаты вермахта и члены народного ополчения готовились продать свои жизни как можно дороже. Почти целая дивизия, около 7000 немецких фанатиков укрепились в расположенном на возвышенности парке Гумбольдтхайн, который было очень удобно оборонять.

Первые несколько атак были отбиты и войска РККА, понеся тяжелые потери, откатились на исходные позиции. И тогда Зина вызвалась выступить в роли парламентера. Вместе с подполковником Поповым и связистом Калмыковым Степанова на штабном автомобиле с привязанным к нему белым флагом отправилась к одному из укрепрайонов. Первые предложения о капитуляции немецким командованием были отвергнуты . И тогда Зина решила заговорить по-другому.

Речь девушки заняла более часа. После события она сама не могла точно вспомнить, как увещевала двух матерых и не боящихся смерти генералов. Она рассказывала о зверствах, которые творили фашисты на ее земле и о разрушенных городах, о миллионах погибших и напрасных жертвах, которых не избежать при ближайшем штурме, о безумстве решений, которые они сейчас принимают.