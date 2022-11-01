6 случаев массовой гибели людей в давке

В ночь с 29 на 30 октября тысячи людей собрались в Сеуле на празднование Хеллоуина, которое переросло в давку. На сегодняшний день количество жертв выросло до 151 человека, среди которых четыре россиянки и корейский актер Ли Джихан. Трагедия потрясла Южную Корею и весь мир, но для современной истории это не единственный случай, когда люди погибали под натиском толпы.

Фото: Super.ru Super.ru

Давка в Мекке — около 700 жертв

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Давку в Саудовской Аравии, которая произошла в 2015 году, местные журналисты нарекли «самым кровавым хаджем за последние 25 лет». Хадж — это ежегодное паломничество в священный для мусульман город Мекку. Одним из его обязательных ритуалов является побивание камнями шайтана, во время которого люди кидают камни в стены-джамраты, установленные в долине на востоке Мекки.

Мусульмане стремятся провести ритуал после полуденной молитвы, что уже приводило к давке во время хаджей в предыдущие годы. Организаторы решили проблему, разделив паломников на группы, чтобы каждая из них посещала стены в строго установленное время. Но в 2015 году в расчетах допустили ошибку, и на пути к стенам столкнулись два огромных потока паломников. Началась давка, в которой люди теряли сознание от удушья, падали и погибали под ногами толпы. Всего, по подсчетам властей, погибло около 700 человек.

Давка в Багдаде — 648 жертв

В 2005 году в Багдаде состоялась ежегодная церемония памяти религиозного деятеля Мусы аль-Кадима. Люди добирались к мечети Кадимия по мосту через реку Тигр, когда среди них прошел слух, что в толпе находится террорист-смертник. До этого неизвестные боевики уже стреляли в паломников на подступах к мечети из миномета, поэтому угроза казалась вполне реальной.

В толпе началась паника: люди бросились бежать в разные стороны, на ходу затоптав несколько сотен человек. Многие разбились насмерть, спрыгнув с моста. Количество жертв, согласно официальной версии, составило 648 человек, большинство погибших — женщины и дети.

Давка в «Лужниках» — 66 жертв

Давка на стадионе «Лужники» произошла в октябре 1982 года под конец матча московского клуба «Спартак» и голландского «Харлем». В Москве в тот месяц зарядили морозы, а ночью накануне матча прошел сильный снегопад. Снега выпало столько, что перед матчем сотрудники успели очистить только две трибуны, куда и запустили болельщиков. Большинство, а это около 12 тысяч человек, собрались в секторе «С».

Когда матч закончился, болельщики, уже порядком замерзшие, отправились к выходу. Все стремились быстрее добраться до метро, из-за чего в дверях было не протолкнуться. По рассказам очевидцев, людей сбивали с ног и топтали, а в проходе на их глазах росла гора тел. Самое страшное началось на лестнице: металлические перила не выдержали напора толпы и прогнулись. Болельщики стали падать вниз на бетонный пол, многие погибали под градом человеческих тел, которые падали сверху. В давке в «Лужниках» погибло 66 человек — каждый из них был болельщиком «Спартака», самому младшему исполнилось всего 14 лет.

Фестиваль «Парад любви» — 21 жертва

Ежегодно поклонники техно со всей планеты съезжаются в Германию на фестиваль «Парад любви». Огромный по своим масштабам рейв продолжается несколько суток подряд под аккомпанемент лучших мировых диджеев. Но в 2010 году мероприятие так и не состоялось из-за давки, которая началась еще на подходе — в туннеле, который служил входом на фестиваль.

На улице стояла жара под 30 градусов, а внутри туннеля было не протолкнуться: сотни посетителей оказались зажаты в тесном и душном пространстве. Когда начались первые обмороки, люди в панике рванулись к выходам и насмерть затоптали 21 человека. Врачи констатировали, что в большинстве случаев смерть наступила из-за раздавленной грудной клетки. Еще 500 посетителей обратились в больницы с травмами.

Концерт Трэвиса Скотта — 10 жертв

5 ноября 2021 года рэпер Трэвис Скотт открывал фестиваль Astroworld в штате Техас. Когда он появился на сцене, все 50 тысяч человек хлынули рэперу навстречу, из-за чего образовалась давка. Люди начали терять сознание в толпе, но шоу продолжалось с редкими перерывами. Как позднее сообщали посетители, Трэвис осознавал, что происходит в зале: один раз рэпер прервал выступление, чтобы попросить охранника привести в чувство одного из посетителей.

В результате давки погибло 10 человек, включая 9-летнего ребенка, еще около 300 посетителей получили травмы и попали в больницу. На Трэвиса Скотта посыпались иски от пострадавших, к которым прибавилась кампания по отмене рэпера. Его (вместе с организаторами Astroworld) обвиняли в поощрении насилия и строили теории, что Трэвис — последователь сатанинского культа, который принес людей на фестивале в жертву.

Концерт Pearl Jam — 9 жертв

Произошедшее в 2000 году на концерте группы Pearl Jam один из охранников мероприятия метко назвал «рок-н-рольный ад». Дело было на фестивале Roskilde в Дании, где выхода легендарных рокеров ждали 50 тысяч человек. Музыканты не сразу поняли, что происходящее в первых рядах — не привычный слэм фанатов, а самая настоящая давка. На упавших без сознания людей сверху вставали другие посетители и не могли двинуться с места.