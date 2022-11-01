Ученые восстановили лицо похороненного 200 лет назад «вампира»

Американские ученые восстановили лицо человека, которого похоронили в Коннектикуте более 200 лет назад как вампира, сообщает Live Science.

Фото: ФОТО : Parabon Nanolabs, Virginia Commonwealth University ФОТО : Parabon Nanolabs, Virginia Commonwealth University

Вывод о том, что местные жители считали его вампиром и проводили эксгумацию, археологи сделали из-за необычного расположения костей – бедренные кости были отделены и сложены крест-накрест на груди. По словам экспертов, люди, хоронившие его, считали, что так он не сможет выйти из могилы.

Ученые выделили ДНК мужчины и определили, что это был бедный фермер Джон Барбер, который, вероятнее всего, умер от туберкулеза в возрасте 55 лет.

С помощью современных методов трехмерной реконструкции лица, специалисты также восстановили внешний вид покойного. У того была светлая кожа, карие глаза и веснушки.