В Китае собака вернулась домой после шестилетнего отсутствия

В Китае собака вернулась домой спустя шесть лет отсутствия, пишет Asia One. Как рассказала владелица собаки по фамилии Чжан, собака убежала, когда она наводила дома порядок.
После нескольких дней поисков питомца так и не удалось найти, поэтому женщина смирилась с мыслью, что больше не увидит животное. Впрочем, через шесть лет пес вновь появился на пороге.
"Я не могла в это поверить. Спрашивала, как он нашел дорогу домой", - рассказала китаянка.
Женщина добавила: несмотря на то, что у нее есть еще две собаки, она каждый день скучала по пропавшему питомцу.
Теперь почти все свое свободное время китаянка проводит с вернувшимся животным, окутывая его заботой и лаской. Кроме того, собачница пообещала, что будет тщательнее смотреть за ним, чтобы не ситуация не повторилась.