В Китае собака вернулась домой после шестилетнего отсутствия

В Китае собака вернулась домой спустя шесть лет отсутствия, пишет Asia One. Как рассказала владелица собаки по фамилии Чжан, собака убежала, когда она наводила дома порядок.

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После нескольких дней поисков питомца так и не удалось найти, поэтому женщина смирилась с мыслью, что больше не увидит животное. Впрочем, через шесть лет пес вновь появился на пороге.

"Я не могла в это поверить. Спрашивала, как он нашел дорогу домой", - рассказала китаянка.

Женщина добавила: несмотря на то, что у нее есть еще две собаки, она каждый день скучала по пропавшему питомцу.