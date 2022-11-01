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1 час назад

В Китае собака сама вернулась домой после шестилетнего отсутствия

Газета.Ru

В Китае собака вернулась домой спустя шесть лет отсутствия, пишет Asia One. Как рассказала владелица собаки по фамилии Чжан, собака убежала, когда она наводила дома порядок.

В Китае собака вернулась домой после шестилетнего отсутствия
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После нескольких дней поисков питомца так и не удалось найти, поэтому женщина смирилась с мыслью, что больше не увидит животное. Впрочем, через шесть лет пес вновь появился на пороге.

"Я не могла в это поверить. Спрашивала, как он нашел дорогу домой", - рассказала китаянка.

Женщина добавила: несмотря на то, что у нее есть еще две собаки, она каждый день скучала по пропавшему питомцу.

Теперь почти все свое свободное время китаянка проводит с вернувшимся животным, окутывая его заботой и лаской. Кроме того, собачница пообещала, что будет тщательнее смотреть за ним, чтобы не ситуация не повторилась.

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