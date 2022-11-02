Чем примечательна дата 2 ноября?

Фото: Реальное время Реальное время

Сегодня, 2 ноября, Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов — ООН учредила его для привлечения внимания общественности к тревожной ситуации, ограничивающей возможности прессы. 2 ноября Петр I стал императором, на Кремлевских башнях зажглись рубиновые звезды, женщинам СССР впервые присвоили звание Героя Советского Союза, СССР демонтировал свои ракеты на Кубе, был запущен один из первых сетевых червей. Родились скрипач и дирижер Фуат Абубакиров, египетская царица Клеопатра, королева Мария-Антуанетта, математик Джордж Буль. Умерли певец Тагир Якупов, поэт Эсайас Тегнер, исследователь народов Крайнего Севера Владимир Иохельсон, драматург Бернард Шоу. Подробнее — в обзоре "Реального времени".

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Ушел из жизни главный "народник" Татарстана

2 ноября 1845 года в Казани в крестьянской старообрядческой семье родился известный купец и предприниматель Павел Щетинкин. Память о нем хранят в Лаишевском районе, где у него было имение. В местном музее есть экспозиция, посвященная Щетинкину. В столице хорошо известна его гостиница на бывшей Большой Проломной (ныне Баумана) "Казань". Щетинкин имел свое торгово-промышленное товарищество, известное как "П.В. Щетинкин в Казани". Он успешно торговал на многих ярмарках. Специализировался на меховой торговле, его магазины появились в Казани, Самаре, Симбирске.

2 ноября 1944 года в Намангане (Узбекистан) родился скрипач и дирижер Фуат Абубакиров. После окончания Казанской консерватории по просьбе Назиба Жиганова (который учился в Москве с его отцом Хамитом) идет работать в оперный театр, а в 1969-м становится руководителем оркестра в Камаловском театре, с 2021-го — советник руководителя музыкального отдела. По сути, Абубакиров озвучил все важнейшие постановки театра, всего — 155 постановок, варьируя сопровождение от оркестрового до электронного.

2 ноября 1999 года в Казани скончался певец Тагир Якупов. Родился в Ново-Татарской слободе в 1946-м. В четвертом классе уже выступал на радио Татарстана, но вместо музыкального образования выбрал работу на заводе, пока в 1963-м не оказался в ансамбле песни и танца. В 1977-м у Якупова на "Мелодии" вышел альбом, выдержавший несколько переизданий. В 1990-е покидает (из-за сокращений) филармонию, зарабатывает продажей семечек. Живет в обычной пятиэтажке на улице Карима Тинчурина, 17 (на ней установлена памятная доска).

2 ноября 2021 года "Реальное время" рассказало, что конфронтация Государственного архива РТ и его посетителей вышла на новый уровень: ученые, краеведы и экскурсоводы начали собирать подписи под коллективным письмом президенту Татарстана Рустаму Минниханову, а председатель Госкомитета Татарстана по архивному делу Гульнара Габдрахманова назвала их претензии "чушью на постном масле".

Петр I принял титул императора

2 ноября 1721 года царь Петр I принял титул Петра Великого, императора Всероссийского, а Россия стала империей. Победа над Швецией в Северной войне, продолжавшейся с 1700 до 1721 год, открыла России полноценный выход к Балтийскому морю. Ништадтский мир был подписан 30 августа 1721 года. После заключения договора Сенат и Синод решили дать Петру титул императора Всероссийского. Канцлер Гавриил Головкин в Троицко-Петровском соборе в Санкт-Петербурге преподнес царю прошение принять титул Императорского Величества.

2 ноября 1939 года первым женщинам в СССР было присвоено звание Героя Советского Союза. Утром 24 сентября 1938 года известные в СССР летчицы-орденоносцы Валентина Гризодубова, Полина Осипенко и Марина Раскова вылетели в беспосадочный перелет из Москвы на Дальний Восток на двухмоторном самолете "Родина". С первых часов полета самолет вступил в борьбу со стихией. Работать экипажу пришлось в кислородных масках и на лютом морозе.

Ракеты уехали с Кубы

2 ноября 1962 года президент США Кеннеди объявил о том, что СССР демонтировал свои ракеты на Кубе. С 5 по 9 ноября ракеты с Кубы были вывезены. 21 ноября США отменили морскую блокаду. 12 декабря 1962 года советская сторона завершила вывод личного состава, ракетного вооружения и техники. В январе 1963 года ООН получила заверения СССР и США о том, что Кубинский кризис ликвидирован. Карибский (Кубинский) кризис 1962 года — резкое обострение международной обстановки, вызванное угрозой войны между СССР и США из-за размещения советского ракетного оружия на Кубе.