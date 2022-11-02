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1 час назад

Символ страны: 85 лет назад над Кремлем зажглись рубиновые звезды

Мир24

Символ советской эпохи и то, без чего нельзя представить современную Москву. 85 лет назад над Кремлем зажглись рубиновые звезды. Их конструкция уникальна, передает корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

85 лет назад над Кремлем зажглись рубиновые звезды
Фото: unsplashunsplash

Бой часов заставляет москвичей и туристов со всего мира поднимать глаза к башням Кремля, и еще выше – к звездам. И так 85 лет – столько они сияют над Москвой. Это с земли они кажутся маленькими, на деле от земли до самой высокой Спасской башни – почти 71 метр. А размах одной из самых больших звезд – почти четыре метра. Дотянуться до звезд могут только профессиональные альпинисты. Раз в несколько лет они проводят профилактические работы. В далеком XVII веке башни Кремля венчали двуглавые орлы. Символ царской власти раздражал Ленина. Но денег на демонтаж не было.

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Только в 1935 году появились стальные звезды на Спасской башне, затем на Никольской, Боровицкой и Троицкой. Украшали их серп, молот и семь тысяч самоцветов, чей блеск, правда, скоро померк. Камни выпадали на ветру. Звезды сняли и переплавили. И 2 ноября 37-го на башни Кремля подняли более легкие – рубиновые. Над их разработкой, которая держалась в секрете, трудились 20 предприятий. Контролировал процесс Институт стекла. Татьяна Павлушкина знает рецепт изготовления кремлевских звезд. Его мастера передают из рук в руки.

«Если обратите внимание, все они разного цвета. Светлое и темное. Это так называемый селеновый рубин. Цвет наводится во время отжига и во время варки», – рассказала начальник отдела новых материалов АО «Институт стекла» Татьяна Павлушкина.

На одну звезду ушло 100 квадратных метров стекла. Нужного рубинового цвета добились с 11-й попытки. Смешали рубиновую крошку и горный хрусталь. А чтобы стекло было прочным и сияло даже днем, совершили инженерное чудо.

«Красное стекло, бесцветное и белое. Если делать прозрачное стекло, то не будет такого эффекта, как оно есть на звездах. Оно всегда получается ярким. И днем и вечером», – рассказала начальник отдела новых материалов АО «Институт стекла» Татьяна Павлушкина.

Пока варили стекло, разрабатывали дизайн звезды. Делал это по заказу Сталина главный художник Большого театра Федор Федоровский. Дмитрий Федоровский – внук того самого Федоровского – рассказывает, что именно дед определил форму и рисунок. У каждой звезды свой неповторимый стиль. «Я поднимался к нему в мастерскую. Смотрел, как он работает. Мне доставляло это удовольствие. Я наблюдал за этим. Особенно когда к нему приходил режиссер Большого театра Боратов Константин, и они обсуждали различные эскизы декораций», – рассказал внук Ф.Ф. Федоровского Дмитрий Федоровский.

Лампы – это тоже ноу-хау советских инженеров. Изготавливали их вручную на Московском электроламповом заводе. Позже их заменили на металлогалогенные. Экономнее в десять раз и мощнее – пять тысяч ватт. Могут осветить целый дом. Пульт управления звездами находится в Троицкой башне. Когда у лампы заканчивается срок службы, электромонтер меняет ее на новую. Гасли звезды лишь дважды. Первый раз – во время Великой Отечественной войны. Тогда площадь маскировали от немецкой авиации. Второй раз – в 1997-м, для съемок дореволюционной России в фильме Михалкова «Сибирский цирюльник». Реставрировали их трижды: сразу после войны – звезды получили осколочные ранения, в 1975-м и 2015 году – после попадания молнии.

«В звезду на Троицкой башне попала молния. И хотя там есть система молниеотвода, там было попадание в полотно, и оно оплавилось. Поэтому всегда есть запас рубиновых стекол, чтобы можно было их поменять», – рассказал советник руководителя Федеральной службы охраны РФ Сергей Девятов.

Их не раз хотели снять. Но они продолжают гореть в память об их создателях. В честь тех, кто зажигал звезды над столицей, теперь напротив Института стекла горит красная пятиконечная из того же стекла, что и кремлевская.

Истории,Сергей Девятов,ФСО России,
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