Символ советской эпохи и то, без чего нельзя представить современную Москву. 85 лет назад над Кремлем зажглись рубиновые звезды. Их конструкция уникальна, передает корреспондент «МИР 24» Елена Ширяева.

Фото: unsplash unsplash

Бой часов заставляет москвичей и туристов со всего мира поднимать глаза к башням Кремля, и еще выше – к звездам. И так 85 лет – столько они сияют над Москвой. Это с земли они кажутся маленькими, на деле от земли до самой высокой Спасской башни – почти 71 метр. А размах одной из самых больших звезд – почти четыре метра. Дотянуться до звезд могут только профессиональные альпинисты. Раз в несколько лет они проводят профилактические работы. В далеком XVII веке башни Кремля венчали двуглавые орлы. Символ царской власти раздражал Ленина. Но денег на демонтаж не было.

Видео дня

Только в 1935 году появились стальные звезды на Спасской башне, затем на Никольской, Боровицкой и Троицкой. Украшали их серп, молот и семь тысяч самоцветов, чей блеск, правда, скоро померк. Камни выпадали на ветру. Звезды сняли и переплавили. И 2 ноября 37-го на башни Кремля подняли более легкие – рубиновые. Над их разработкой, которая держалась в секрете, трудились 20 предприятий. Контролировал процесс Институт стекла. Татьяна Павлушкина знает рецепт изготовления кремлевских звезд. Его мастера передают из рук в руки.

«Если обратите внимание, все они разного цвета. Светлое и темное. Это так называемый селеновый рубин. Цвет наводится во время отжига и во время варки», – рассказала начальник отдела новых материалов АО «Институт стекла» Татьяна Павлушкина.

На одну звезду ушло 100 квадратных метров стекла. Нужного рубинового цвета добились с 11-й попытки. Смешали рубиновую крошку и горный хрусталь. А чтобы стекло было прочным и сияло даже днем, совершили инженерное чудо.

«Красное стекло, бесцветное и белое. Если делать прозрачное стекло, то не будет такого эффекта, как оно есть на звездах. Оно всегда получается ярким. И днем и вечером», – рассказала начальник отдела новых материалов АО «Институт стекла» Татьяна Павлушкина.

Пока варили стекло, разрабатывали дизайн звезды. Делал это по заказу Сталина главный художник Большого театра Федор Федоровский. Дмитрий Федоровский – внук того самого Федоровского – рассказывает, что именно дед определил форму и рисунок. У каждой звезды свой неповторимый стиль. «Я поднимался к нему в мастерскую. Смотрел, как он работает. Мне доставляло это удовольствие. Я наблюдал за этим. Особенно когда к нему приходил режиссер Большого театра Боратов Константин, и они обсуждали различные эскизы декораций», – рассказал внук Ф.Ф. Федоровского Дмитрий Федоровский.

Лампы – это тоже ноу-хау советских инженеров. Изготавливали их вручную на Московском электроламповом заводе. Позже их заменили на металлогалогенные. Экономнее в десять раз и мощнее – пять тысяч ватт. Могут осветить целый дом. Пульт управления звездами находится в Троицкой башне. Когда у лампы заканчивается срок службы, электромонтер меняет ее на новую. Гасли звезды лишь дважды. Первый раз – во время Великой Отечественной войны. Тогда площадь маскировали от немецкой авиации. Второй раз – в 1997-м, для съемок дореволюционной России в фильме Михалкова «Сибирский цирюльник». Реставрировали их трижды: сразу после войны – звезды получили осколочные ранения, в 1975-м и 2015 году – после попадания молнии.

«В звезду на Троицкой башне попала молния. И хотя там есть система молниеотвода, там было попадание в полотно, и оно оплавилось. Поэтому всегда есть запас рубиновых стекол, чтобы можно было их поменять», – рассказал советник руководителя Федеральной службы охраны РФ Сергей Девятов.