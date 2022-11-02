Кого на самом деле брали на работу в КГБ

На самом деле в ряды советских милиционеров и чекистов попасть было не так просто. Это только поначалу на желающих служить в милиции и органах госбезопасности смотрели сквозь пальцы. Однако впоследствии туда перестали брать даже тех, кто имел не совсем обычную внешность. Играли важные роли и состояние здоровья кандидатов, и их прошлое.
Согласно Закону СССР «О советской милиции», текст которого приведен в издании «Свод законов СССР» (Известия, 1988 год), на службу в милицию принимали граждан СССР, которые были способны по состоянию здоровья выполнять возложенные на них обязанности. Примечательно, что сразу после установления советской власти в милицию принимали даже больных туберкулезом, сифилисом и другими опасными заболеваниями. А в годы Великой Отечественной войны, когда мужчин не хватало, чекистами становились и инвалиды. Так, в книге Дмитрия Зарубина «Июль 1942» можно найти постановление Курского обкома ВКП(б) о необходимости пополнения спецшколы управления НКВД из числа «инвалидов Отечественной войны, физические недостатки которых не мешают активно бороться с фашистскими захватчиками».
Но позже в Советском Союзе были разработаны специальные требования к состоянию здоровья поступавших на службу. Так, Приказ от 25 мая 1988 года «Об утверждении положений о военно-врачебной экспертизе и медицинском освидетельствовании в органах внутренних дел и внутренних войсках МВД СССР» гласил, что из числа вновь принимаемых признавались непригодными кандидаты с некоторыми врожденными аномалиями, физическим инфантилизмом (недоразвитость мышечной системы, узкая грудная клетка, вес тела меньше 45 кг. и рост ниже 150 см.), рубцами, препятствовавшими ношению обмундирования, искривленными, укороченными или отсутствовавшими конечностями, заиканием и косноязычием, дефектами челюстно-лицевой области, отсутствовавшими 10 и более зубами, гнездной плешивостью и витилиго.
Однако стоит признать, что в КГБ все-таки уделяли гораздо больше внимания внешности претендентов, нежели в милиции. Так называемые особые приметы в госбезопасности не приветствовались, тем более, если речь шла о работе во внешней разведке. Владимир Фортунатов, автор издания «Новейшая история России в лицах, 1917-2008», утверждает, что в этом случае предпочтение отдавалось ничем не примечательной внешности, которая не бросалась бы в глаза. А если верить Олегу Кривопалову, автору книги «Записки советского офицера», в органы госбезопасности не допускались евреи, крымские татары, карачаевцы, калмыки, чеченцы, ингуши, греки, немцы, корейцы и финны. Однако вовсе не по причине специфической внешности, а потому, что представители этих национальностей считались неблагонадежными.
О необходимости изучения происхождения кандидатов говорилось также и в инструкции «Об основных критериях при отборе кадров для прохождения службы в органах НКВД СССР» 1938 года, текст которой приведен в издании Анатолия Чайковского «Плен: за чужие и свои грехи». Согласно документу, при отборе кадров сотрудникам НКВД необходимо было отказывать не только евреям, но и соискателям иных национальностей, имевших «признаки вырождения»: нервные тики, судороги лица, косоглазие и прочие глазные дефекты, нарушения речи (заикание, картавость и т.д.), торчащие вперед («лошадиными») зубы, большие родимые пятна. При медосмотре рекомендовалось обращать внимание на строение тела и отдельные органы. Нежелательными кандидатами считались обладатели волчьей пасти, заячьей губы, лишних пальцев, слишком большой или слишком маленькой головы, аномалий половых органов, густого волосяного покрова на теле.
Кроме отличного здоровья и внешности, отвечавшей перечисленным выше требованиям, желающие служить в советской милиции или КГБ должны были иметь безупречное прошлое. Впрочем, как пишет в своей книге «Три века российской полиции» А. Борисов, после того, как в апреле 1917 года в свет вышло постановление Временного правительства «Об учреждении милиции», в органы принимали осужденных за мошенничество, кражу, укрывательство похищенного, подлог, лихоимство и ростовщичество, но лишь в случае, если с момента отбытия наказания прошло более 5 лет. Однако в 1923 году Центральным административным управлением НКВД были разработаны правила определения граждан на службу в милицию (приказ начальника ЦАУ НКВД и начальника милиции Республики № 112). С этого момента кандидаты были обязаны предоставлять документ о несудимости.
Также, по словам известного советского и российского юриста Станислава Зыбина («Избранные труды», 1 том), если поначалу обращалось внимание лишь на происхождение претендента (предпочтение отдавалось представителям рабочего класса), то с 1923 года появились требования к образовательному цензу, навыкам в работе юридического характера, службе в РККА и стажу работы в советских учреждениях. Кроме того для поступления на службу в милицию необходимо было предоставить две партийные рекомендации. В КГБ также долгое время не брали беспартийных, но даже ярым коммунистам попасть туда было сложнее, чем в милицию. Сотрудники госбезопасности предпочитали сперва присмотреться к будущему коллеге, а уж после проверки желающего служить Родине отправляли на соответствующие курсы.