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1 час назад

В США реконструировали внешность похороненного в XVIII веке "вампира"

Газета.Ruиещё 1

В прежние эпохи (а в некоторых районах Земли — и сейчас) жители могли считать кого-то из своих соседей вампиром. Зачастую такое мнение складывалось из-за необычной внешности, имевшейся с рождения или приобретенной из-за болезни, но в целом суеверные люди могли считать человека связанным с нечистой силой по любому поводу.

В США реконструировали внешность похороненного в XVIII веке "вампира"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Одного из таких «вампиров» обнаружили в 1990 году. «Останки были найдены с удаленными бедренными костями, сложенными на груди в скрещенном виде, — говорит Эллен Грейтак из Parabon NanoLabs, технический руководитель подразделения Snapshot Advanced DNA Analysis. — Таким образом, [надеялись жители] он бы не смог ходить и нападать на живых».

Историческое исследование позволио установить личность этого человека. Им оказался Джон Барбер, умерший в возрасте 55 лет. Биологам удалось секвенировать ДНК этого человека и реконструировать внешность. Это был кареглазый шатен или брюнет со светлой кожей, на которой, возможно, было немного веснушек. Эту информацию использовали судебно-медицинские эксперты, которым удалось сделать трехмерную реконструкцию лица мужчины.

Кроме того, мужчина страдал от туберкулеза. Это хроническое заболевание может приводить к уродствам, из-за которых, возможно, мужчину и посчитали вампиром.

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