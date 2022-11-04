Почему повара носят высокие колпаки: видео

В кино поваров показывают как правило в белых костюмах с высокими колпаками на голове, и именно так мы чаще всего и представляем тех, кто готовит еду в заведении. Но для чего на самом деле нужны эти головные уборы на кухне ресторана?
В первую очередь повара носят головные уборы, чтобы в еду не попали волосы. А высокие колпаки надевают для обозначения статуса повара. Чем профессиональнее повар, тем выше его колпак. У шеф-поваров колпак может достигать 40 сантиметров в высоту.
Подробнее об этом смотрите в видео.
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