Британка сдает своего мужа в почасовую аренду другим женщинам, пишет LADBible. Услуга пользуется спросом, а сам мужчина рад помочь холостячкам в бытовых вопросах.

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Лора Янг сдает своего мужа Джеймса в аренду за $46 в час. По словам женщины, супруг настоящий мастер в том, что касается рукоделия, строительства и других бытовых вопросов. Спрос на это предложение оказался настолько велик, что британец каждый день работает по восемь часов.

«Никогда не думала, что это так взлетит. Нам приходится даже отказываться от некоторых заказов», — призналась Лора.

Кроме того, график Джеймса расписан на месяц вперед, что только подтверждает его востребованность среди одиноких женщин.

«Вообще у нас есть свои планы, но мы никак не можем их реализовать, потому что теперь всегда заняты», — продолжает Янг.

Пока Джеймс находится на заказах, Лора активно развивает его соцсети, ведет сайт и запись клиентов.

«Он действительно хороший строитель. У него очень методичный ум, и он может мыслить нестандартно. Видит вещи по-другому», — похвалила британка супруга.