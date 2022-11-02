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2 часа назад

Россиянин сыграл тюленям рок-н-ролл

Lenta.ru

Житель Мурманска Михаэль Смедсен сыграл группе тюленей на гитаре. Концерт попал на видео, его опубликовал музыкант на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Россиянин сыграл тюленям рок-н-ролл
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Россиянин подплыл на моторной лодке с усилителем и гитарой к плавающим тюленям и исполнил несколько рок-н-ролльных «квадратов». После он поблагодарил своих слушателей за внимание.

«Баренцево море, как выяснилось, отличная концертная площадка для выступлений: бесплатная аренда территории, хорошая акустика, невероятно высокий коэффициент вовлеченности слушателей», — прокомментировал свое выступление музыкант.

Он пообещал, что в следующем году даст еще один концерт — на уличном пианино.

Ранее сообщалось, что член экипажа яхты «Альтер Эго» Александр Богданов устроил импровизированный концерт на баяне во время остановки у Большого Оранского острова на территории национального парка «Русская Арктика».

Истории,Александр Богданов,
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