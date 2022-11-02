Россиянин сыграл тюленям рок-н-ролл

Житель Мурманска Михаэль Смедсен сыграл группе тюленей на гитаре. Концерт попал на видео, его опубликовал музыкант на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Россиянин подплыл на моторной лодке с усилителем и гитарой к плавающим тюленям и исполнил несколько рок-н-ролльных «квадратов». После он поблагодарил своих слушателей за внимание.

«Баренцево море, как выяснилось, отличная концертная площадка для выступлений: бесплатная аренда территории, хорошая акустика, невероятно высокий коэффициент вовлеченности слушателей», — прокомментировал свое выступление музыкант.

Он пообещал, что в следующем году даст еще один концерт — на уличном пианино.